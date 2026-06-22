Une naissance : le match le plus important d’une vie, même pour le papa

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

🇫🇷🇧🇪👶⚽️ FLASH | « Le papa ne sert à rien » : la journaliste France Pierron a suscité une vague de critiques après avoir jugé incompréhensible que le joueur belge Jérémy Doku quitte la Coupe du monde pour assister à la naissance de son premier enfant.



Brahim Asloum lui a répondu… pic.twitter.com/fMvxVPgwe9 — Cerfia (@CerfiaFR) June 20, 2026

Elodie Crausaz Nicolas Larchevêque

Ces derniers jours, une polémique a fait davantage parler que pas mal de résultats de cette Coupe du monde. L’ailier belge Jérémy Doku a dit qu'il serait prêt à quitter la compétition pour assister à la naissance de son enfant.

S'en est suivi un débat passionné, nourri notamment par les propos de la journaliste française France Pierron. Je la cite : «Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde (…) et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien. Il a un rôle de figurant». C’était vendredi 19 juin, dans l’émission «l’Équipe de choc», diffusée sur la chaîne «l’Equipe».

En découvrant la vidéo samedi matin, j’espérais qu’il s’agisse d’un sketch. Que nenni. Cette polémique est intéressante. Non pas par les propos chocs (nom d’émission bien choisi au passage) de cette journaliste, mais pour ce qu'elle dit de notre rapport au sport, à la performance et à la famille.

J'ai consacré une grande partie de ma vie pro au sport et au foot plus particulièrement. Comme beaucoup de journalistes sportifs, j'ai longtemps considéré la Coupe du monde comme le Graal absolu. Et puis, je suis tombée enceinte.

À cet instant, il n'était plus question d’émissions, de directs ou de compétition. Simplement d'une vie qui arrivait. Ma fille Charlie est née trois jours avant le début de la Coupe du monde au Qatar que j’aurais dû couvrir avec la RTS. Trois jours. Autrement dit, au moment où toute la planète football commençait sa grande fête, moi je découvrais quelque chose qui allait bouleverser ma hiérarchie des priorités.

Mon amoureux était bien sûr à mes côtés le jeudi 17 novembre lorsque notre fille a finalement vu le jour par césarienne après quatre jours de tentatives de déclenchement infructueuses.

C'est lui qui est resté auprès de moi alors que l'ombre du Covid planait encore sur les maternités. Lui qui a accueilli mes larmes d'épuisement après près de cent heures de contractions provoquées. Lui qui a tenté de soulager la douleur, qui a rassuré, encouragé, fait patienter. Lui qui a accompagné les premiers instants de notre fille lors d’un peau-à-peau tellement essentiel alors que j'étais encore en salle de réveil.

Sa présence n'avait rien d'accessoire. Elle était essentielle. Je ne sais pas comment s'est déroulé l'accouchement de France Pierron, ni même si elle est mère. Et cela ne me regarde pas. Tout comme la vie familiale de Jérémy Doku ne nous regarde pas.

«Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez...»

On demande souvent aux sportifs de tout sacrifier. Les anniversaires. Les vacances. Les moments en famille. Comme si la performance exigeait de placer le sport au-dessus de tout le reste. Pourtant, les mentalités évoluent. Et heureusement. Certaines des plus belles réponses à ce débat sont d’ailleurs venues elles-même du sport.

Lors d’une conférence de presse en 2017, interrogé sur l’absence d’un de ses joueurs parti assister à la naissance de son premier enfant en pleine série de play-off, la réponse de l'entraîneur lituanien Šarūnas Jasikevičius est devenue célèbre : «Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez. C'est le sommet de l'expérience humaine. Pensez-vous vraiment que le basket est la chose la plus importante dans la vie ?» Tout est là.

Personne ne prétend qu'une Coupe du monde n'est pas importante. Personne ne nie ce qu'elle représente pour un joueur qui a travaillé toute sa vie pour y participer. Mais une naissance ne se reprogramme pas. Elle ne se rejoue pas.

On a vu Yann Sommer quitter le camp de base de la Suisse après la giffle prise contre l’Italie en juin 2021 pour rejoindre sa femme et assister à la naissance de sa fille avant de retrouver ses coéquipiers quelques heures plus tard. Juste à temps pour garder la cage helvète lors du 3 à 1 face à la Turquie et de l’inoubiable France-Suisse du 28 juin… Personne n'y a vu un manque d'engagement. Parce qu'au fond, la plupart d'entre nous comprend ce qui est en jeu.

Le football est immense.

Mais lorsqu'un joueur choisit d'être présent pour accueillir son enfant, je n'y vois aucune faiblesse ni faute professionnelle. J'y vois au contraire un progrès. Celui d'une génération qui refuse de croire qu'être un sportif majeur et un père présent sont deux ambitions incompatibles.

Dans quelques années, on aura oublié la plupart des matches de cette Coupe du monde. Sur le banc de touche ce lundi, France Pierron aura probablement retrouvé l’antenne. Mais Jérémy Doku, lui, se souviendra toute sa vie du jour où son enfant est venu au monde.

Et je crois qu'il a raison de penser qu'aucun match de foot ne peut rivaliser avec ça.

Communiqué du Groupe L'Équipe.

Propos de France Pierron tenus dans l’émission « L’Equipe de Choc » du vendredi 19 juin : https://t.co/uAOmNs9ePF — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) June 21, 2026

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