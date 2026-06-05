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Match amical Le Mexique écrase la Serbie 5-1 juste avant «son» Mondial

ATS

5.6.2026 - 08:11

Le Mexique, qui ouvrira le 11 juin «sa» Coupe du monde qu'il co-organise avec les Etats-Unis et le Canada, est en grande forme. Il a écrasé jeudi la Serbie 5-1 pour son dernier match de préparation.

Raúl Jiménez et le Mexique sont en grande forme avant de lancer «leur» Mondial.
Raúl Jiménez et le Mexique sont en grande forme avant de lancer «leur» Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 08:11

05.06.2026, 08:14

Petar Stanic a ouvert le score pour la Serbie à la 19e, avant que les hommes de Javier Aguirre ne prennent l'avantage par Johan Vásquez (34e), Raúl Jiménez (57e) et Luis Chávez (90e). Les Serbes ont également offert deux buts contre leur camp de Stefan Bukinac (45e+2) et Adem Avdic (72e), dans un stade Nemesio Diez de Toluca en fusion.

Le Mexique reste sur une série de huit matches de préparation à la Coupe du monde sans défaite, et abordera le match d'ouverture du Mondial contre l'Afrique du Sud au Stadio Azteca de Mexico fort de six victoires et deux nuls.

Mondial 2026 - Groupe A. À domicile, le Mexique veut retrouver son lustre d'antan

Mondial 2026 - Groupe AÀ domicile, le Mexique veut retrouver son lustre d'antan

Emmenée par le gardien vétéran Guillermo «Memo» Ochoa (40 ans, remplaçant lors de cette rencontre), la sélection affrontera également au sein du groupe A la Corée du Sud et la République tchèque (18 et 24 juin).

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