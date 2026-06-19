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Mondial 2026 - Groupe A Le Mexique, première équipe qualifiée pour les 16es de finale

ATS

19.6.2026 - 05:19

Le Mexique est la première nation officiellement qualifiée pour les 16es de finale du Mondial. «El Tri» a battu la Corée du Sud 1-0 jeudi à Guadalajara dans le groupe A.

Luis Romo (3e en partant de la droite) a inscrit l'unique but de la partie.
Luis Romo (3e en partant de la droite) a inscrit l'unique but de la partie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 05:19

19.06.2026, 07:50

Après avoir échoué à sortir de la phase de groupe lors du Mondial 2022 au Qatar, les Mexicains ont assuré l'essentiel devant leur public. Dans une rencontre où chaque équipe aurait pu se contenter d'un nul, une erreur du dernier rempart des Guerriers Taeguk a fait basculer le match.

Au terme d'une première période terne, seul un ballon avait été cadré. Il a été l'oeuvre du Mexicain Julian Quiñones à la 20e, buteur face aux Bafana Bafana, dont la reprise de la tête a été captée par le gardien Kim Seung-Gyu.

Ce dernier a provoqué l'ouverture du score bien malgré lui en ne parvenant pas à bloquer le cuir à la 50e. Le défenseur central Luis Romo ne s'est pas fait prier pour profiter de cette erreur.

Après avoir proposé un jeu séduisant lors de leur entrée en lice face aux Tchèques (victoire 2-1), les Coréens ont cette fois attendu la 87e avant d'inquiéter la troupe de Javier Aguirre. Il a fallu un arrêt réflexe du bout des doigts de Raul Rangel pour empêcher Cho Gue-Sung d'égaliser.

Avec six points et une victoire en confrontation directe avec son poursuivant coréen, le co-organisateur du Mondial est assuré de finir en tête du groupe et jouera son seizième de finale à Mexico. De leur côté, les hommes de Myung-Bo Hong devront assurer la marchandise face à l'Afrique du Sud le 24 juin, alors que «El Tri» peut aborder sereinement son dernier duel de phase de groupe face à la Tchéquie.

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