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Équipes, matches, dotation... Les chiffres clés d’une Coupe du Monde sans précédant

ATS

9.6.2026 - 09:38

48 équipes, 104 matches, 7 millions de billets: les chiffres clés de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

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La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:38

48

Le nombre d'équipes qualifiées pour cette Coupe du monde, la première avec autant de participants. En mars 2023, le conseil de la FIFA a approuvé le passage de 32 à 48 équipes, réparties en 12 groupes de quatre. Le dernier élargissement remontait au Mondial 98 en France où le nombre de qualifiés était passé de 24 à 32.

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104

Le nombre de rencontres qui seront disputées lors de ce Mondial. C'est 40 de plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En plus de la hausse du nombre d'équipes, les sélections devront passer par un seizième de finale pour rallier les huitièmes.

23

Le Mondial 2026 sera la 23e édition de la Coupe du monde depuis la première organisée en Uruguay en 1930. Avec cinq titres, le Brésil est la sélection qui détient le record de victoires devant l'Allemagne et l'Italie (4 titres).

7

Avec près de sept millions de billets mis en vente pour assister à la compétition, la FIFA s'attend à battre le record historique de 3,5 millions de billets vendus pour un Mondial, lors de l'édition 1994... déjà organisée aux Etats-Unis.

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16

Répartis dans les trois pays hôtes, 16 stades vont accueillir les rencontres de la Coupe du monde. C'est deux fois plus qu'au Qatar en 2022 et quatre de plus qu'en Russie en 2018.

2

L'Américaine Tori Penso et la Mexicaine Katia Garcia sont les deux femmes arbitres centrales à avoir été sélectionnées pour le Mondial 2026. Au total, 52 arbitres centraux, dont le Suisse Sandro Schärer, issus des six confédérations et de 50 associations membres ont été retenus.

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60

Le prix minimum d'un billet pour une rencontre de la Coupe du monde est de 60 dollars selon l'association Football Supporters Europe (FSE), alors que le dossier de candidature promettait des billets à partir de 21 dollars. Mais pour la majorité des rencontres, les fans ont dû débourser plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros pour obtenir une place lors des différentes phases de vente de la FIFA. Quant à la revente des billets sur la plateforme officielle, le prix faramineux de 2 millions de dollars a été fixé par un possesseur du sésame pour la finale du 19 juillet.

871

En millions de dollars, la dotation totale répartie entre les 48 équipes participant à la Coupe du monde. Une enveloppe plus de deux fois supérieure à celle allouée lors du Mondial 2022. Le vainqueur repartira ainsi de la finale le 19 juillet avec 50 millions de dollars.

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