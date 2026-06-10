«Le plus hideux de l'histoire» : le maillot de la Nati moqué de toutes parts !

Les maillots de la Nati pour la Coupe du monde 2026 ne font clairement pas l'unanimité. De l'Allemagne aux États-Unis, les tuniques que porteront les hommes de Murat Yakin suscitent moqueries et critiques acerbes.

Manuel Akanji et le maillot «de la discorde». IMAGO/Bildbyran

Rédaction blue Sport Clara Francey

Le magazine allemand «11 Freunde» a classé les maillots des équipes présentes à la Coupe du monde. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le maillot extérieur de la Suisse s'est fait sévèrement étriller. En plus d'hériter de la 94e et dernière place du classement, il a eu droit à une critique particulièrement assassine :

«Des traces d'excrément faites au surligneur sur un sac-poubelle de recyclage. Cette chose est d'une impudence historique et sans aucun doute le maillot le plus hideux de toute l'histoire de la Coupe du monde. Soit les Suisses ont décidé, via ce désastre textile, de saboter subtilement le grand show de Donald Trump, soit le sens esthétique de toute une nation est resté coincé dans le tunnel du Gothard», écrit le magazine allemand à côté d'une image de Nico Elvedi portant la tunique extérieure verte et blanche de la Nati.

Si le maillot domicile de l'équipe de Suisse s'en sort un peu mieux avec une 69e place, il reste lui aussi très loin du sommet du classement, occupé par le maillot extérieur du Japon. «L'équipementier affirme que le maillot est ‹inspiré du passeport futuriste du pays›. Jusqu'ici, nous pensions pourtant que les passes les plus futuristes de Suisse venaient surtout de Granit Xhaka. Dans ce cas, le maillot aurait probablement été moins ennuyeux», ironise encore «11 Freunde» au sujet du tricot rouge que Xhaka & Co porteront face à la Bosnie-Herzégovine et au Canada.

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine. 03.12.2025

Le magazine allemand n'est pas le seul à s'être moqué des tenues helvétiques. Le «New York Times» s'est lui aussi montré très critique à l'égard du maillot domicile suisse, qu'il a classé au 37e rang sur 48.

«Il ne doit pas y avoir beaucoup de maillots dans cette Coupe du monde inspirés par… de la paperasse administrative. Mais soyons honnêtes: si une nation devait le faire, ça ne pouvait être que la Suisse. Puma affirme fièrement que cette tenue est inspirée ‹des passeports futuristes du pays›. Génial ! Et ensuite ce sera quoi ? Des formulaires d'assurance ? Des permis de stationnement ? Des demandes de permis de construire ?», écrit le quotidien américain.

Et de poursuivre : «L'équipementier assure aussi que le maillot incarne ‹à la fois la discipline et la liberté›, ce qui ressemble un peu à quelqu'un essayant de vous convaincre que ‹les règles rendent les choses amusantes›. Au final, même en mettant tout ce discours de côté, c'est tout simplement un maillot assez banal, ce qui est dommage.»