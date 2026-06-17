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Mondial 2026 - Groupe K Le Portugal bute sur la RDC pour son entrée en lice

ATS

17.6.2026 - 21:06

Le Portugal a dû se contenter du nul (1-1) lors du match d'ouverture du groupe K face à la RDC au NRG Stadium de Houston. Les Congolais ont parfaitement bloqué Ronaldo et ses coéquipiers.

Mondial 2026 : le but historique du Congolais Yoane Wissa

Mondial 2026 : le but historique du Congolais Yoane Wissa

La République démocratique du Congo retrouvait la Coupe du monde ce mercredi 17 juin pour la première fois depuis 52 ans. Face au Portugal de Cristiano Ronaldo, Yoane Wissa est devenu le premier Congolais à marquer durant un Mondial.

17.06.2026

Keystone-SDA

17.06.2026, 21:06

17.06.2026, 21:36

Avec Cristiano Ronaldo titulaire, le Portugal a ouvert le score dès la 6e. Sur un centre venu de la gauche de Pedro Neto, c'est la star du PSG João Neves qui a parfaitement repris de la tête le ballon en dépit de ses 174 centimètres pour tromper le gardien congolais et lancer idéalement la Seleção.

Pour leur retour à la Coupe du monde après 52 ans d'absence, les Congolais ont choisi de laisser le ballon aux joueurs de Roberto Martinez et ces derniers l'ont confisqué pendant 80% du temps. Mais sans véritable danger pour les Africains.

Les Léopards ont su profiter d'une fin de mi-temps au cours de laquelle les Lusitaniens vont faire preuve d'un peu trop de laxisme. A la suite d'un corner, Masuaku a pu adresser un centre repris de la tête par Wissa pour faire chavirer de bonheur les supporters de la RDC.

Les Lusitaniens ont un peu plus pressé lors des 45 dernières minutes, mais les joueurs de Sébastien Desabre ont tenu bon. A la 91e, Bruno Fernandes a eu une opportunité à un peu moins de vingt mètres des buts, mais son envoi a terminé à côté.

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