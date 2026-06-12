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La polémique des visas enfle Le président de la Fédération palestinienne bloqué avant le Mondial

ATS

12.6.2026 - 22:26

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a déclaré vendredi qu'il n'avait pas obtenu de visa d'entrée pour les Etats-Unis ni pour le Canada. Ceci afin d'assister aux événements de la Coupe du monde.

Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne, affirme avoir été privé de visa pour assister aux événements du Mondial 2026.
Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne, affirme avoir été privé de visa pour assister aux événements du Mondial 2026.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 22:26

M. Rajoub a expliqué avoir assisté jeudi à la cérémonie d'ouverture du Mondial à Mexico, organisée avant le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

«Ils ne m'ont pas accordé de visa pour les Etats-Unis après que j'en ai fait la demande à Amman, leur comportement est ridicule», a jugé le président de la Fédération dans un entretien téléphonique.

«Je suis actuellement au Mexique, je vais assister à un match de la Tunisie (réd: le 14 juin à Monterrey contre la Suède), puis je rentrerai» dans les Territoires palestiniens, a-t-il ajouté.

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Bras de fer avec Israël et la FIFA

En avril dernier, M. Rajoub avait participé au congrès de la Fédération internationale de football (FIFA) à Vancouver, au Canada, où il avait refusé de participer à une photo de groupe avec un responsable de la Fédération israélienne, à l'invitation du président de la FIFA, Gianni Infantino.

La Fédération palestinienne a déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision de la FIFA de ne pas imposer de sanctions à Israël du fait de la participation de clubs situés en Cisjordanie occupée à des compétitions supervisées par la Fédération israélienne.

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La Fédération palestinienne affirme de longue date que les clubs établis dans les colonies de Cisjordanie ne devraient pas participer à des compétitions organisées par la Fédération israélienne.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, sont illégales au regard du droit international.

En 2024, des experts des Nations unies avaient indiqué avoir identifié au moins huit clubs de football évoluant dans des «colonies israéliennes», appelant la FIFA à «assumer ses responsabilités en matière de respect des droits humains».

Une nouvelle affaire de visa avant le Mondial

Jibril Rajoub a également déclaré qu'il n'avait pas obtenu de visa pour le Canada, pays qui coorganise le Mondial 2026. «Certains milieux ne veulent pas que nous critiquions Israël», a-t-il fustigé, affirmant sans donner de preuve que «les Israéliens» avaient «fait pression». Il a ajouté avoir signalé à la FIFA cette situation.

La politique migratoire très stricte de Donald Trump pose des problèmes d'entrée aux Etats-Unis pour certains pays et va même jusqu'à concerner les acteurs du jeu, l'arbitre somalien Omar Artan ayant été refoulé, malgré un visa en règle.

Des visas ont également été refusés par des autorités américaines à des responsables iraniens (des membres de l'encadrement de la sélection nationale) ainsi qu'aux supporters sénégalais et ivoiriens.

M. Infantino a qualifié l'affaire de M. Arta, de «malheureuse».

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