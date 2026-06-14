Gianni Infantino a reçu le président du FC Lutry à l'occasion de l'entrée en lice de la Suisse dans le Mondial 2026, a annoncé le patron de la FIFA sur Instagram dimanche. Ce dernier a souhaité rendre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana.

Keystone-SDA ATS

A l'occasion du premier match de la Suisse face au Qatar (1-1) samedi, Stéphane Bise s'est vu invité par la FIFA afin de «prendre un moment pour se remémorer les victimes de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry», comme l'a communiqué Infantino sur ses réseaux sociaux.

L'incendie qui a ravagé «Le Constellation» à Crans-Montana lors du Nouvel An 2026 avait fait 41 morts et 115 blessés.