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Tragédie de Crans-Montana Le FC Lutry reçu par la FIFA à l'occasion de Suisse-Qatar

ATS

14.6.2026 - 11:27

Gianni Infantino a reçu le président du FC Lutry à l'occasion de l'entrée en lice de la Suisse dans le Mondial 2026, a annoncé le patron de la FIFA sur Instagram dimanche. Ce dernier a souhaité rendre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana.

Keystone-SDA

14.06.2026, 11:27

A l'occasion du premier match de la Suisse face au Qatar (1-1) samedi, Stéphane Bise s'est vu invité par la FIFA afin de «prendre un moment pour se remémorer les victimes de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry», comme l'a communiqué Infantino sur ses réseaux sociaux.

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L'incendie qui a ravagé «Le Constellation» à Crans-Montana lors du Nouvel An 2026 avait fait 41 morts et 115 blessés.

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