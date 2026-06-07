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Match amical La préparation du Qatar se termine sur un nouveau faux pas

ATS

7.6.2026 - 09:16

Premier adversaire de la Suisse dans le Mondial samedi prochain, le Qatar a également conclu sa préparation sur un match nul. La troupe de Julen Lopetegui a fait 0-0 face au Salvador samedi à Los Angeles.

Le sélectionneur du Qatar, Julen Lopetegui, reste bloqué à six matches sans victoire.
Le sélectionneur du Qatar, Julen Lopetegui, reste bloqué à six matches sans victoire.
ats
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 09:16

Les Qataris ont dominé les débats face au Salvador, avec 59% de possession de balle. Mais cette domination fut stérile: le pays-hôte de la Coupe du monde 2022 n'a cadré qu'un seul tir, contre trois pour son adversaire d'Amérique centrale.

Le Qatar, qui avait terminé «son» Mondial il y a quatre ans avec 0 point au compteur, n'a pas fêté le moindre succès en six matches joués depuis la fin de la phase qualificative. Il avait notamment subi la loi de l'Irlande pour son précédent match de préparation fin mai à Dublin.

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