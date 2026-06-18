Le tarif des billets parfois exorbitant pratiqué lors du Mondial 2026 a poussé de nombreuses personnes à renoncer à se rendre en Amérique du Nord. Au Qatar, l'Emir a mis la main à la poche.

Le Qatar pourra compter sur le soutien de milliers de fans face au Canada. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

D'après une information de l'agence de presse AP, l'Emir du Qatar a fait venir plusieurs milliers de supporters à Vancouver en amont de la rencontre entre les Qataris et le Canada prévue vendredi à 00h00 en Suisse. Lors du premier match, le Qatar avait réussi à arracher un match nul 1-1 contre la Suisse.

Les vols auraient été affrétés par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. À cette fin, un fonds souverain spécialement destiné au financement des déplacements des partisans aurait été créé. Celui-ci prendrait en charge les vols, les hôtels, les frais de transport sur place ainsi que d’autres dépenses.

Selon la fédération nationale de football, l’objectif est de «créer une atmosphère animée dans les stades afin d’aider les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la scène mondiale». Des étudiants qataris vivant aux États-Unis et au Canada auraient également été invités.