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C'est l'Emir qui régale Le Qatar envoie ses supporters au Mondial tous frais payés !

ATS

18.6.2026 - 11:31

Le tarif des billets parfois exorbitant pratiqué lors du Mondial 2026 a poussé de nombreuses personnes à renoncer à se rendre en Amérique du Nord. Au Qatar, l'Emir a mis la main à la poche.

Le Qatar pourra compter sur le soutien de milliers de fans face au Canada.
Le Qatar pourra compter sur le soutien de milliers de fans face au Canada.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 11:31

D'après une information de l'agence de presse AP, l'Emir du Qatar a fait venir plusieurs milliers de supporters à Vancouver en amont de la rencontre entre les Qataris et le Canada prévue vendredi à 00h00 en Suisse. Lors du premier match, le Qatar avait réussi à arracher un match nul 1-1 contre la Suisse.

Mondial 2026 - Groupe B. Crucifiée dans le temps additionnel, la Nati gâche son entrée en lice

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Les vols auraient été affrétés par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. À cette fin, un fonds souverain spécialement destiné au financement des déplacements des partisans aurait été créé. Celui-ci prendrait en charge les vols, les hôtels, les frais de transport sur place ainsi que d’autres dépenses.

Selon la fédération nationale de football, l’objectif est de «créer une atmosphère animée dans les stades afin d’aider les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles sur la scène mondiale». Des étudiants qataris vivant aux États-Unis et au Canada auraient également été invités.

Mondial 2026 : le Qatar égalise face à la Nati

Mondial 2026 : le Qatar égalise face à la Nati

La Suisse a trébuché pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Incapable de se mettre à l'abri après un penalty de Breel Embolo, elle a concédé le match nul en toute fin de match samedi à Santa Clara (1-1).

13.06.2026

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