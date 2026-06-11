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«Tout était démesuré» L'épopée de 1994, un acte fondateur pour l'équipe de Suisse

ATS

11.6.2026 - 12:00

L'aventure de la Suisse de Roy Hodgson lors de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis fut un acte fondateur. Si la Suisse s'est qualifiée une sixième fois de rang pour la Coupe du monde, elle le doit en partie aux pionniers de 1994.

Mondial 1994 : les souvenirs de Bregy, Sforza et Sutter

Mondial 1994 : les souvenirs de Bregy, Sforza et Sutter

Retour sur la Coupe du monde 94, où la Suisse avait renoué avec cette compétition après 28 ans d'absence. Trois anciens joueurs de la Nati se remémorent ce tournoi, où l'équipe helvétique avait brillé aux Etats-Unis.

11.06.2026

Keystone-SDA

11.06.2026, 12:00

«Je pense en effet que nous avons ouvert pas mal de portes», glisse Yvan Quentin, l'immuable latéral gauche de cette sélection de 1994 qui a réconcilié tout un pays avec ses footballeurs, dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

Cette participation à la Coupe du monde 1994 ne fermait-elle pas une parenthèse bien trop longue de 26 ans? «Après cette Coupe du monde, les joueurs suisses ont davantage été sollicités par les clubs étrangers, poursuit Yvan Quentin. L'équipe de Suisse a bien sûr bénéficié de cet exode.»

«Tout était démesuré»

Le Valaisan est toutefois resté au pays après cette Coupe du monde, qui a offert l'un des moments marquants de l'histoire du football suisse avec le coup-franc de Georges Bregy à Dallas pour l'ouverture du score face aux Etats-Unis lors de l'entrée en lice de la formation de Roy Hodgson dans le tournoi.

«Je retiens surtout le gigantisme de ce stade de Detroit. Nous n'avions pas l'habitude à l'époque de jouer dans une telle enceinte. L'impression que tout était démesuré aux Etats-Unis nous a vraiment accompagnés tout au long de notre séjour», se souvient Yvan Quentin.

Après le nul 1-1 contre les Etats-Unis, cette Suisse de 1994 devait livrer, toujours à Detroit, son plus beau match. La victoire 4-1 contre la Roumanie de Gheorghe Hagi reste encore aujourd'hui comme «le» match le plus abouti jamais disputé par une équipe de Suisse. «Avec la victoire contre l'Espagne en 2010», corrige toutefois Yvan Quentin.

Alain Sutter, le facteur X

Face à la Roumanie, c'est Alain Sutter qui avait ouvert le bal à la 16e d'une frappe du droit imparable à l'orée des 16 mètres. L'actuel directeur sportif des Grasshoppers était le facteur X de cette équipe de Suisse. «Il sortait de sa première année en Bundesliga à Nuremberg avant de signer au Bayern Munich. Il avait gagné en muscles, souligne Yvan Quentin. Il était vraiment au-dessus.»

Malheureusement, Alain Sutter, touché à un orteil, n'était pas sur le terrain lors du huitième de finale à Washington contre l'Espagne. Le titulariser face à la Colombie lors du troisième match de poule, alors que la qualification de l'équipe de Suisse était acquise, fut sans doute une funeste erreur, comme celle commise 24 ans plus tard par Vladimir Petkovic face au Costa-Rica: le «Mister» avait perdu Stephan Lichtsteiner et Fabian Schär pour le huitième de finale contre la Suède alors que le principe de précaution incitait à les laisser sur le banc pour éviter le risque d'un second carton jaune fatal.

Sans Alain Sutter, la Suisse devait s'incliner 3-0 face à la Roja sur des réussites de Hierro (15e), Luis Enrique (74e) et Aitor Begiristain (86e). Trente-deux ans après cette défaite, Yvan Quentin réfute avec force cette théorie de bistrot qui raconte que les joueurs Suisses n'avaient qu'un seul désir en tête en ce 2 juillet 1994: rentrer le plus vite possible au pays.

«C'est absurde»

«Il est vrai que la préparation avait été très longue. Nous étions encore partis au Canada avant l'ouverture de cette Coupe du monde, rappelle Yvan Quentin. Mais nous étions prêts à rester encore une ou deux semaines de plus. Qui peut croire que l'on s'est dit: ‹on bâche contre l'Espagne et on rentre demain!› C'est absurde. Je me souviens que nous avons eu une très belle occasion avant le 1-0. Après le but de Hierro, ce fut très compliqué».

Yvan Quentin précise que, pour reprendre une expression qui fait souvent sourire, «le groupe vivait bien». «On le doit à Roy Hodgson et à l'entraîneur des gardiens Mike Kelly. Ils prenaient le temps de parler avec tous les joueurs, de ne jamais laisser de côté ceux qui ne jouaient pas.»

On rappellera aussi que Roy Hodgson avait dû opérer un choix déchirant dans sa liste des 22 avec la mise à l'écart de Christophe Bonvin qui avait sans doute sauvé sa tête deux ans auparavant avec son doublé contre la France (2-1) à Lausanne.

Christophe Bonvin n'a donc pas bénéficié des retombées financières d'une participation à la Coupe du monde. En 1994, un joueur comme Yvan Quentin avait pratiquement touché en primes l'équivalent de son salaire annuel au FC Sion. Aujourd'hui, la problématique des primes en équipe de Suisse ne se pose plus vraiment face à l'inflation des salaires. «Sur ce plan-là, c'était vraiment une autre époque», sourit Yvan Quentin.

Le onze suisse qui a affronté la Roumanie le 22 juin 1994 à Détroit : Ciriaco Sforza, Dominique Herr, Stéphane Chapuisat, Adrian Knup, Alain Sutter (en haut, de gauche à droite), Christophe Ohrel, Georges Bregy, Alain Geiger, Marco Pascolo, Yvan Quentin, Marc Hottiger (en bas, de gauche à droite).
Le onze suisse qui a affronté la Roumanie le 22 juin 1994 à Détroit : Ciriaco Sforza, Dominique Herr, Stéphane Chapuisat, Adrian Knup, Alain Sutter (en haut, de gauche à droite), Christophe Ohrel, Georges Bregy, Alain Geiger, Marco Pascolo, Yvan Quentin, Marc Hottiger (en bas, de gauche à droite).
KEYSTONE

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