De son premier but à un peu moins de 19 ans à son record établi lundi contre l'Autriche à deux jours de ses 39 ans, retour sur les 18 buts inscrits en vingt ans par Lionel Messi en Coupe du monde.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Mondial 2006 en Allemagne (le premier but)

La «Pulga» dispute son premier Mondial. Entré à un quart d'heure de la fin, il inscrit le dernier but de la victoire 6-0 de l'Albiceleste face à la Serbie-Monténégro à l'âge de 18 ans et 358 jours (Pelé notamment a fait mieux, inscrivant son premier but en 1958 à l'âge de 17 ans et 239 jours). Le sélectionneur José Pekerman ne le fait jouer qu'avec parcimonie, le confinant sur le banc lors du quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Allemagne. Mais son talent est évident. «Je vois beaucoup de similitudes. Messi occupera ma place dans le football», prédit Diego Maradona.

Mondial 2010 en Afrique du Sud (zéro but)

Dans une sélection dirigée par Diego Maradona, Messi, qui a obtenu en 2009 le premier de ses huit Ballons d'or, est l'une des stars annoncées du premier Mondial organisé en Afrique. Résultat: zéro but et une élimination sévère en quart de finale face à l'Allemagne (4-0). «Messi a montré ses grandes qualités mais, pour que son apport personnel soit meilleur, il faut qu'il puisse évoluer dans un cadre collectif», analyse le sélectionneur espagnol Vicente del Bosque, qui mène cette année-là la Roja à son premier sacre mondial.

Mondial 2014 au Brésil (quatre buts)

Quatre ans après, l'Argentine croise à nouveau l'Allemagne, cette fois en finale. C'est encore la Mannschaft qui prend le dessus, l'emportant 1-0 après prolongation dans le mythique stade du Maracana de Rio de Janeiro. Messi a inscrit quatre buts dans le tournoi, tous lors de la phase de groupes, mais s'éteint progressivement lors des matches à élimination directe. Il est néanmoins désigné meilleur joueur du Mondial 2014.

Mondial 2018 en Russie (un but)

A 31 ans, Messi entend enfin aller au bout et offrir à l'Argentine une troisième étoile après 1978 et 1986. Mais l'aventure s'arrête dès les huitièmes de finale, au terme d'un match fou remporté 4-3 par les futurs champions du monde français. Son seul but du tournoi, il l'inscrit en phase de poules face au Nigeria.

Mondial 2022 au Qatar (sept buts)

Un penalty contre l'Arabie saoudite (mais une défaite coup de tonnerre 2-1), un but contre le Mexique, un contre l'Australie en 8e de finale, un contre les Pays-Bas en quart, un contre la Croatie en demie et surtout deux en finale contre la France (victoire aux tirs au but). A 35 ans, en mission, Messi sort sa meilleure Coupe du monde à ce jour et offre enfin à l'Argentine un couronnement. «Après avoir tant lutté dans ma carrière, cela m'arrive presque à la fin», déclare-t-il.

Mondial 2026 en Amérique du Nord (cinq buts pour l'instant)

Un triplé contre l'Algérie pour le premier match des champions du monde en titre, un doublé contre l'Autriche: Messi égale puis dépasse l'Allemand Miroslav Klose, détenteur depuis 2014 du record du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde. A près de 39 ans – il les aura mercredi -, le génie argentin en est désormais à 18 buts, série en cours. A ce stade de la compétition, il est d'ailleurs l'unique buteur de l'Albiceleste.

Sur le même sujet