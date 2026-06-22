  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vingt ans d’histoire mondiale Du premier but à 18 ans au record absolu : la folle saga Messi

ATS

22.6.2026 - 22:47

De son premier but à un peu moins de 19 ans à son record établi lundi contre l'Autriche à deux jours de ses 39 ans, retour sur les 18 buts inscrits en vingt ans par Lionel Messi en Coupe du monde.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

22.06.2026, 22:47

22.06.2026, 23:06

Mondial 2006 en Allemagne (le premier but)

La «Pulga» dispute son premier Mondial. Entré à un quart d'heure de la fin, il inscrit le dernier but de la victoire 6-0 de l'Albiceleste face à la Serbie-Monténégro à l'âge de 18 ans et 358 jours (Pelé notamment a fait mieux, inscrivant son premier but en 1958 à l'âge de 17 ans et 239 jours). Le sélectionneur José Pekerman ne le fait jouer qu'avec parcimonie, le confinant sur le banc lors du quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Allemagne. Mais son talent est évident. «Je vois beaucoup de similitudes. Messi occupera ma place dans le football», prédit Diego Maradona.

Lula d'humeur taquine à Genève. «Je pensais recruter Messi pour jouer pour le Brésil»

Lula d'humeur taquine à Genève«Je pensais recruter Messi pour jouer pour le Brésil»

Mondial 2010 en Afrique du Sud (zéro but)

Dans une sélection dirigée par Diego Maradona, Messi, qui a obtenu en 2009 le premier de ses huit Ballons d'or, est l'une des stars annoncées du premier Mondial organisé en Afrique. Résultat: zéro but et une élimination sévère en quart de finale face à l'Allemagne (4-0). «Messi a montré ses grandes qualités mais, pour que son apport personnel soit meilleur, il faut qu'il puisse évoluer dans un cadre collectif», analyse le sélectionneur espagnol Vicente del Bosque, qui mène cette année-là la Roja à son premier sacre mondial.

Il évoque son idole.... «J’ai passé des jours difficiles» - Lionel Messi fend l’armure

Il évoque son idole...«J’ai passé des jours difficiles» - Lionel Messi fend l’armure

Mondial 2014 au Brésil (quatre buts)

Quatre ans après, l'Argentine croise à nouveau l'Allemagne, cette fois en finale. C'est encore la Mannschaft qui prend le dessus, l'emportant 1-0 après prolongation dans le mythique stade du Maracana de Rio de Janeiro. Messi a inscrit quatre buts dans le tournoi, tous lors de la phase de groupes, mais s'éteint progressivement lors des matches à élimination directe. Il est néanmoins désigné meilleur joueur du Mondial 2014.

«Cela ne signifie rien». Lionel Messi : l'inoxydable, l'insatiable, l'indispensable

«Cela ne signifie rien»Lionel Messi : l'inoxydable, l'insatiable, l'indispensable

Mondial 2018 en Russie (un but)

A 31 ans, Messi entend enfin aller au bout et offrir à l'Argentine une troisième étoile après 1978 et 1986. Mais l'aventure s'arrête dès les huitièmes de finale, au terme d'un match fou remporté 4-3 par les futurs champions du monde français. Son seul but du tournoi, il l'inscrit en phase de poules face au Nigeria.

Mondial 2026 - Groupe J. Messi efface Klose et propulse l’Argentine en 16es

Mondial 2026 - Groupe JMessi efface Klose et propulse l’Argentine en 16es

Mondial 2022 au Qatar (sept buts)

Un penalty contre l'Arabie saoudite (mais une défaite coup de tonnerre 2-1), un but contre le Mexique, un contre l'Australie en 8e de finale, un contre les Pays-Bas en quart, un contre la Croatie en demie et surtout deux en finale contre la France (victoire aux tirs au but). A 35 ans, en mission, Messi sort sa meilleure Coupe du monde à ce jour et offre enfin à l'Argentine un couronnement. «Après avoir tant lutté dans ma carrière, cela m'arrive presque à la fin», déclare-t-il.

Nestor Clausen. «En Argentine, on accepte que Messi marche»

Nestor Clausen«En Argentine, on accepte que Messi marche»

Mondial 2026 en Amérique du Nord (cinq buts pour l'instant)

Un triplé contre l'Algérie pour le premier match des champions du monde en titre, un doublé contre l'Autriche: Messi égale puis dépasse l'Allemand Miroslav Klose, détenteur depuis 2014 du record du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde. A près de 39 ans – il les aura mercredi -, le génie argentin en est désormais à 18 buts, série en cours. A ce stade de la compétition, il est d'ailleurs l'unique buteur de l'Albiceleste.

Sur le même sujet

Mondial 2026 : quel but de Lionel Messi !

Mondial 2026 : quel but de Lionel Messi !

L’Argentine a écrasé l’Algérie (3-0) mardi au Mondial grâce à un triplé de Lionel Messi, qui rejoint ainsi le recordman Miroslav Klose avec désormais 16 buts inscrits en phase finale.

17.06.2026

Les plus lus

Un miroir d'eau devenu symbole des déboires de Trump
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
Des passagers bloqués dans un avion sous une chaleur accablante
Une naissance : le match le plus important d’une vie, même pour le papa
France : deux enfants retrouvés morts dans une voiture en pleine canicule