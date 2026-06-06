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Mondial 2026 Suspense levé : Washington ouvre ses portes aux joueurs iraniens

ATS

6.6.2026 - 07:10

Les joueurs iraniens ont obtenu leurs visas américains pour disputer la Coupe du monde.

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:10

06.06.2026, 08:12

La Team Melli doit jouer ses trois matches de groupe aux Etats-Unis, le premier étant prévu le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.

L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, et le département d'Etat ont annoncé vendredi que les joueurs iraniens et le «personnel d'encadrement nécessaire» avaient obtenu les visas pour les Etats-Unis.

Mondial 2026. L'Iran compte sur la FIFA pour obtenir des visas américains

Mondial 2026L'Iran compte sur la FIFA pour obtenir des visas américains

L'agence iranienne Fars a toutefois indiqué que «plus d'une dizaine de membres du personnel de soutien» sportif et médical de la sélection s'étaient vu refuser leurs visas. Le président de la Fédération iranienne Mehdi Taj, un ancien commandant des Gardiens de la Révolution, est dans la même situation.

L'Iran a été l'un des premiers pays qualifiés pour le Mondial mais sa participation a été remise en question après le déclenchement de frappes israélo-américaines sur le pays le 28 février. Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique, où elle doit arriver dimanche.

Nouvelles frappes

Quelques heures après avoir confirmé qu'ils accueilleraient les footballeurs iraniens, les Etats-Unis ont pourtant annoncé de nouvelles frappes contre l'Iran, malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 8 avril.

L'armée américaine a «abattu quatre drones (...) lancés en direction du détroit d'Ormuz», qui «représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional», a écrit sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). «Les forces américaines ont ensuite frappé des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Goruk et sur l'île de Qeshm afin de se défendre contre de nouvelles attaques,» a ajouté le Centcom.

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