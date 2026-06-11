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Mondial 2026 - Groupe C Les Lions de l’Atlas frappés par les blessures avant leur entrée en lice

Nathan Fournier

11.6.2026

L'ailier du Bétis Séville Abde Ezzalzouli et le défenseur de Marseille Nayef Aguerd, blessés, ont été écartés jeudi de la sélection marocaine, à deux jours de son premier match de Coupe du monde contre le Brésil, selon la Fifa.

Abdessamad Ezzalzouli (à droite) lutte pour le ballon avec le Nigérian Bright Osayi-Samuel lors d'une rencontre entre le Maroc et le Nigeria.
Abdessamad Ezzalzouli (à droite) lutte pour le ballon avec le Nigérian Bright Osayi-Samuel lors d'une rencontre entre le Maroc et le Nigeria.
ats

Agence France-Presse

11.06.2026, 22:35

La Fifa a actualisé la liste des 26 joueurs de la Fédération royale marocaine de football montrant qu'Ezzalzouli et Aguerd ont été remplacés par l'ailier gauche d'Angers Amine Sbaï, et le défenseur de club saoudien Al-Fateh, Marwane Saadane.

Le message fort d'Achraf Hakimi

Interrogée par l'AFP, la délégation marocaine basée dans le New Jersey n'a pas fait de commentaire mais le capitaine de la sélection, Achraf Hakimi, a publié un message de soutien sur son compte Instagram.

«Le football peut être cruel parfois. Merci pour ce que vous avez donné au groupe depuis le premier jour. On continuera à se battre pour vous. On vous aime», a écrit en français le latéral du Paris SG, accompagnant son message de photo des deux joueurs.

Ezzalzouli s'est fait une entorse du genou droit dimanche en fin de première mi-temps du match de préparation contre la Norvège (1-1). De son côté, Aguerd est sur la touche depuis mars après avoir été opéré pour soigner une pubalgie.

CAN 2025. Hakimi, Salah, Mané : les hommes forts de la compétition

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L'absence d'Ezzalzouli et d'Aguerd est un coup dur pour le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi, compte tenu de la forme impressionnante affichée par Ezzalzouli, 24 ans, avec le Bétis cette saison. Il a joué un rôle clé dans la cinquième place obtenue par l'équipe en Liga et sa qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Il a également brillé avec le club andalou en Ligue Europa, contribuant à atteindre les quarts de finale avant l'élimination face au club portugais de Braga.

Ezzalzouli a manqué l'entraînement de mercredi matin, tandis qu'Aguerd y a pris part normalement, participant aux exercices avec ballon et aux ateliers de vitesse.

Le Maroc déjà sous pression en défense

Wahbi comptait énormément sur l'expérience comme défenseur central d'Aguerd et sa contribution majeure aux performances des demi-finalistes du Mondial-2022 au Qatar.

Le Maroc est confronté à une pénurie de défenseurs centraux expérimentés après la retraite du capitaine emblématique Romain Saïss, la blessure du défenseur du Torino Adam Masina lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, et la longue indisponibilité du défenseur de Crystal Palace Chadi Riad, qui vient tout juste de reprendre la compétition.

Les Lions de l'Atlas se sont tournés vers le défenseur de Fulham Issa Diop. Ce nouveau venu a choisi de représenter le pays de sa mère plutôt que la France — dont il a porté les couleurs en équipes de jeunes — ou le Sénégal, pays de son père.

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