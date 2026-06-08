Le défenseur néerlandais Jurriën Timber, diminué par une blessure à l'aine, est contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2026. Il sera remplacé par Lutsharel Geertruida.

Timber (ici avec le maillot d’Arsenal) remplacé par Geertruida pour le Mondial 2026. IMAGO

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

C'est ce qu'a annoncé lundi l'équipe nationale des Pays-Bas sur son compte X/Twitter.

Finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal le 30 mai, le défenseur de 24 ans «ne s'est pas remis suffisamment de sa blessure à l'aine pour participer à la Coupe du monde de manière responsable, sur le plan médical», a précisé la sélection dirigée par Ronald Koeman.

«En concertation avec le staff médical, il a donc été décidé que (Jurriën) Timber quittera le stage de préparation de l'équipe nationale à New York après le match contre l'Ouzbékistan», qui se dispute lundi soir sur la pelouse de l'Icahn Stadium.

Agé de 25 ans, le latéral droit Lutsharel Geertruida, prêté à Sunderland par Leipzig cette saison, a été appelé pour pallier ce forfait et rejoindra à Kansas City ses coéquipiers, parmi lesquels figure le frère de Jurriën Timber, le milieu Quinten Timber.

Les Pays-Bas, qui déploraient déjà les forfaits de Xavi Simons, Matthijs de Ligt ou encore Stefan de Vrij, lanceront leur Mondial dimanche 14 juin face au Japon dans le choc du groupe F, où figurent également la Suède et la Tunisie.