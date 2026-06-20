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Mondial 2026 - Groupe F Les Pays-Bas infligent une correction à la Suède

Nicolas Larchevêque

20.6.2026

A Houston, les Pays-Bas ont donné une leçon à la Suède pour le 2e match du groupe F. Les hommes de Ronald Koeman l'ont emporté 5-1.

Brian Brobbey a inscrit un doublé pour les Pays-Bas en première mi-temps.
Brian Brobbey a inscrit un doublé pour les Pays-Bas en première mi-temps.
KEYSTONE

Keystone-ATS

20.06.2026, 20:59

Victorieuse 5-1 de la Tunisie, la Suède est redescendue de deux étages face à des Néerlandais nettement plus affûtés. Et un homme s'est illustré durant ces 45 premières minutes: Brian Brobbey. L'attaquant de Sunderland a tout d'abord ouvert le score à la 5e après un service parfait de Gakpo. Brobbey s'est glissé entre les deux centraux pour reprendre parfaitement. Et à la 17e, c'est sur une passe de Dumfries que le Batave de 24 ans a pu dévier légèrement le ballon et battre le gardien Nordfeldt.

Mondial 2026 - Groupe F. La Suède se régale contre la Tunisie à Monterrey

Mondial 2026 - Groupe FLa Suède se régale contre la Tunisie à Monterrey

Les Suédois ont un peu sorti la tête de l'eau en fin de première période. Ils ont même cru marquer par Lagerbielke à la 45e, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu.

Pire pour les Scandinaves, dès le retour des vestiaires ce sont les Pays-Bas qui ont ajouté un troisième but par Gakpo parfaitement servi par Dumfries. Ce même Gakpo a pu enfiler le 4-0 à la 54e. Les Suédois ont tout de même réagi, profitant d'une formation batave «trop joueuse». Entré quelques minutes auparavant, Elanga a pu prendre la défense néerlandaise de vitesse pour sauver l'honneur des siens.

Déjà buteur lors du 2-2 face au Japon, Summerville a salé l'addition à la 89e, se permettant même de faire le signe de bonne nuit popularisé par le basketteur Stephen Curry. Ce succès permet aux Pays-Bas de passer en tête. La Suède va elle suivre attentivement la rencontre entre le Japon et la Tunisie.

Mondial 2026 - Groupe F. Les Samouraïs bleus tiennent tête aux Oranje

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11.06.2026

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