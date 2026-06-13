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Mondial 2026 - Groupe L Les préparatifs de l’Angleterre perturbés par un vol

ATS

13.6.2026 - 07:45

Les préparatifs de l'Angleterre pour la Coupe du monde ont été perturbés. L'équipe a été victime d'un vol de matériel avant son arrivée samedi à son centre d'entraînement de Kansas City.

L'équipe d'Angleterre a été victime d'un vol d'équipement avant son arrivée à Kansas City.
L'équipe d'Angleterre a été victime d'un vol d'équipement avant son arrivée à Kansas City.
AP Photo/Rebecca Blackwell
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.06.2026, 07:45

13.06.2026, 08:21

Selon la BBC, des ballons et des chaussures figurent parmi les objets dérobés à bord de véhicules, dévalisés alors qu'ils acheminaient le matériel vers le centre d'entraînement de la sélection, le Swope Soccer Village.

La Fédération anglaise a confirmé à l'agence britannique Press Association qu'un incident s'était produit, mais n'a pas été en mesure de fournir plus d'informations.

«Nous enquêtons sur un éventuel vol de matériel dans un véhicule de l'équipe arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants», a déclaré au Daily Mail le département de police de Kansas City, dans le Missouri. Selon la BBC, deux personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident.

L'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel doit s'entraîner pour la première fois au Swope Soccer Village samedi après-midi, après avoir quitté son camp d'entraînement en Floride. Elle entamera sa campagne en Coupe du monde contre la Croatie mercredi, avant d'affronter le Ghana et le Panama dans le groupe L.

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