La fan zone installée dans le centre de Madrid ne retransmettra pas le match de Coupe du monde programmé dimanche à 18h00 entre l'Espagne et l'Arabie saoudite en raison de la très forte chaleur, a annoncé samedi la Fédération espagnole de football (RFEF) dans un communiqué.

La fan zone installée dans le centre de Madrid ne retransmettra pas le match de Coupe du monde de l’Espagne dimanche. ats

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Cette décision a été prise «pour raisons de sécurité et de protection de la santé publique» en accord avec la mairie de la capitale espagnole en suivant une recommandation de l'agence météorologique locale, qui prévoit des températures atteignant les 39°C.

Après l'immense contre-performance inaugurale contre le Cap-Vert (0-0), 64e nation Fifa, la «Roja» a l'obligation de se reprendre dimanche face aux Saoudiens à Atlanta.