  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nouvelle polémique «Les USA ne veulent pas voir» les fans ivoiriens au Mondial !

ATS

11.6.2026 - 13:52

La Côte d'Ivoire jouera ses matches de la Coupe du monde 2026 sans fans venus du pays. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa, a déploré jeudi à l'AFP le président du comité national des supporters qui organise habituellement les déplacements.

Les fans venus de Côte d'Ivoire n'ont pas pu obtenir de visa pour les Etats-Unis (photo d’illustration).
Les fans venus de Côte d'Ivoire n'ont pas pu obtenir de visa pour les Etats-Unis (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 13:52

«Les supporters ont renoncé au voyage parce que l'État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d'Ivoire, sur son sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas voir nos supporters», peste Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Eléphants (CNSE).

«Cette situation nous fait très mal car elle nous empêche d'accomplir notre devoir, c'est à dire supporter notre équipe. Nous aurions pu présenter notre culture, notre savoir-faire en matière de soutien dans les tribunes», ajoute le patron de cet organisme sous tutelle du ministère des Sports.

Un Mondial controversé. Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

Un Mondial controverséBienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

Seule une poignée d'officiels du CNSE a été autorisée à se rendre aux Etats-Unis. Pour ses trois participations au Mondial (2006, 2010, 2014) ou pour les Coupes d'Afrique des Nations, l'organisme envoyait généralement plusieurs dizaines de supporters.

En mars, M. Kouadio avait confié à l'AFP espérer envoyer 500 fans outre-Atlantique. «Votre billet n'est pas un visa», avait toutefois averti plus tôt cette année le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

La Côte d'Ivoire doit jouer deux de ses trois matches de poule aux Etats-Unis, le 15 et le 25 juin à Philadelphie contre l'Equateur et Curaçao. Son deuxième match, le 20 juin, se disputera à Toronto, au Canada, face à l'Allemagne.

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matches et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
Les zones «ZTL» en Italie: un piège à touristes pendant les vacances
«Je subis ça»: Ségolène Royal revient sur l'infidélité de François Hollande
La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?
Charlie Dalin, gagnant du dernier Vendée Globe, est mort à 42 ans