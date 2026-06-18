L'Angleterre du serial-buteur Harry Kane a montré ses muscles devant, sa fébrilité derrière, et la richesse de son banc contre la Croatie de Luka Modric (4-2). Une entame encourageante pour les vice-champions d'Europe au Mondial 2026, mercredi.

Harry Kane et l’Angleterre ont frappé fort malgré quelques sueurs froides. AP Photo/Tony Gutierrez

Keystone-SDA ATS

Les Three Lions ont permis à leurs supporters de rugir de plaisir dans l'antre des Dallas Cowboys (NFL) à Arlington, pleine à craquer avec quelque 70'400 spectateurs recensés, au bout d'une rencontre dynamique et spectaculaire, sans temps mort.

Tout n'a pas été parfait pour les Anglais, certes. Ils ont même mis du temps à transposer leur supériorité au tableau d'affichage. Cependant, ils ont lancé leur mission avec réussite et beaucoup d'enthousiasme.

Kane sur les traces de Messi, Haaland et Mbappé

En face, la Croatie n'a pas démérité et a su piquer par instants, sans pouvoir faire autrement qu'écoper face aux incessantes vagues adverses lancées par le capitaine Harry Kane et sa bande.

L'avant-centre du Bayern Munich s'est joint à la fête lancée par Kylian Mbappé, Erling Haaland (un doublé chacun) et Lionel Messi (triplé), la veille, en marquant deux fois.

«Bien sûr, j'ai vu les gars marquer hier, a-t-il déclaré. Je pense qu'au fond de moi, cette concurrence m'aide à repousser mes limites. C'est à ça que sert la Coupe du monde: permettre aux meilleurs joueurs de s'exprimer au plus haut niveau.»

Le meilleur buteur (81 buts en 115 sélections) et guide suprême des Three Lions a fait du Kane: des replis défensifs, un sauvetage devant la ligne (95e), des passes longues façon quarterback et des buts, forcément.

La mi-temps, ce moment-clé

Tout n'a cependant pas été facile pour les Anglais, qui ont vu de vigoureux Croates revenir à deux partout à la mi-temps, alors que Kane venait d'inscrire son 69e but de la saison. Fébrile en défense, la sélection de Thomas Tuchel a fini par plier à quelques secondes de la pause, poussant le technicien allemand à réagir.

«On venait juste d'encaisser un but, je leur ai dit de se calmer, de se détendre et je les ai encouragés à jouer à notre manière. Je leur ai dit que la perception que j'avais d'eux et de ces 17 derniers jours ne changerait pas, quel que soit le résultat, mais que je voulais qu'ils jouent à notre manière», a raconté le sélectionneur en conférence de presse, demandant à ses joueurs d'être «courageux, actifs et qu'ils se lâchent».

En seconde période, surtout, l'une des équipes favorites du tournoi a fait suer son adversaire à grosses gouttes dans le stade fermé d'Arlington avec un jeu tout feu tout flamme. Dès la 47e, Jude Bellingham a bonifié une belle passe spontanée d'Elliot Anderson dans la profondeur (3-1). Et les Anglais ont enfoncé le clou grâce à leurs entrants de luxe, Bukayo Saka à la passe et Marcus Rashford à la finition à la 85e.

Inquiétudes autour de Declan Rice

Au-delà de la victoire sans discussion, c'est par leur créativité offensive que les Three Lions ont marqué les esprits. Sans les arrêts de Livakovic sur des têtes de Nico O'Reilly et Anthony Gordon (56e), une frappe sèche de Kane (57e) et une tentative de l'entrant Djed Spence (82e), le score aurait été bien plus lourd.

Tuchel s'est par ailleurs montré rassurant pour le milieu Declan Rice, qu'il a sorti en cours de seconde période en raison d'une gêne «dans le bas du dos, le haut de l'ischio-jambier», a-t-il dit.

«Je ne voulais prendre aucun risque, donc j'ai sorti Declan. (...) Voilà, j'espère que ce n'est rien de plus. Il m'a rassuré à la fin «Ca va, ça va». On va s'en occuper, il n'y a rien de grave», a développé Tuchel.