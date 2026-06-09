Après avoir été tenue en échec contre l'Irak, l'Espagne a clôturé au mieux sa préparation au Mondial 2026 en battant facilement (3-1) le Pérou. Et ce sans Lamine Yamal ni Nico Williams.

Les Espagnols ont conclu leur préparation sur une bonne note. ATS

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A Puebla au Mexique, à 2100 mètres d'altitude, les Espagnols ont fait le plein d'énergie et de confiance. Avec une équipe quasi-type en première période hormis l'absence de Yamal et Williams, mais avec la titularisation de Rodri au milieu, ils ont bien combiné offensivement et ont maîtrisé sans trop forcer leur talent le Pérou, non-qualifié.

Le match est parti fort avec une frappe limpide de Mikel Oyarzabal, qui a marqué son 29e but sous le maillot espagnol (1-0, 2e), puis Pedri a doublé la mise (2-0, 32e).

Après plusieurs changements au retour des vestiaires (sortie de Fabian Ruiz, de Mikel Oyarzabal et d'Aymeric Laporte) pour éviter toute blessure avant le grand rendez-vous, le score s'est encore alourdi avec un contre son camp du gardien péruvien Pedro Gallese (3-0, 53e). Les Sud-Américains ont toutefois réduit le score par Jairo Velez Cedeno (3-1, 66e).

Altitude bien gérée

Avec ce succès, la Roja enchaîne son 29e match sans défaite dans le temps réglementaire (elle s'était inclinée aux tirs aux buts l'an dernier face au Portugal en finale de la Ligue des nations).

Les joueurs de Luis de la Fuente, visiblement peu gênés par ce match en altitude qu'ils vont devoir aussi gérer lors de leur 3e match de groupe à Guadalajara (Mexique) contre l'Uruguay, sont désormais tournés vers leur début à la Coupe du monde le 15 juin contre le Cap Vert à Atlanta.