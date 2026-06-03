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Sur les traces de... Lionel Messi, la «bête» qui mit son premier coach à la... retraite !

Nicolas Larchevêque

3.6.2026

«J'avais déjà entraîné le meilleur joueur du monde...» Convaincu d'avoir vu passer un talent unique, Enrique Dominguez a stoppé à 45 ans à peine sa carrière de coach après avoir vu évoluer à l'école de football de Rosario un certain Lionel Messi.

Antonio «Quique» Dominguez a été l’un des entraîneurs de Lionel Messi dans les équipes juniors de Newell's.
Antonio «Quique» Dominguez a été l’un des entraîneurs de Lionel Messi dans les équipes juniors de Newell's.
AFP

Agence France-Presse

03.06.2026, 09:57

Le jeune prodige deviendra ensuite champion du monde avec l'Argentine en 2022 et remportera huit Ballons d'Or, un record. Et à 38 ans, l'ancienne star Barcelone et du Paris-Saint-Germain, qui fait actuellement les beaux jours de l'Inter Miami, s'apprête à en battre un nouveau, en participant avec l'Albiceleste à son sixième Mondial (11 juin-19 juillet).

Lionel, dit Leo, Messi est né à Rosario (centre), la troisième ville d'Argentine et son grand port sur les rives du fleuve Parana, le 24 juin 1987, troisième d'une fratrie de quatre. Sa maison de naissance, sise au 525 Estado de Israel, aujourd'hui inhabitée, est référencée dans les guides touristiques.

Mondial 2026. Lionel Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

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Sur la grille d'entrée, un drapeau colombien témoigne de l’idolâtrie internationale: «Leo, ta grandeur dépasse les frontières, merci pour tout ce football et toute cette magie. Un Colombien reconnaissant», est-il écrit parmi les nombreux messages laissés.

Walter Barrera, ami d'enfance de Leo, est né à quelques enjambées, dans ce quartier ouvrier de la Bajada où trône depuis 2021 une fresque géante de Messi avec l'inscription: «D'une autre galaxie mais de mon quartier».

«Il savait déjà tout»

Leo et Walter ont grandi ensemble et se sont essayés à différents sports dans les rues du barrio (quartier): rugby, baseball, tennis-ballon... Mais c'est au football que le petit Leo impressionnait le plus. «On savait qu'il irait loin, c'était une bête», raconte Walter à l'AFP.

Il se souvient aussi du «raccourci vers l'école» emprunté en taillant les barbelés d'un terrain militaire «et le soldat de garde qui nous poursuivait», raconte Walter dans un sourire: «On était un peu turbulents, mais pas méchants».

Mondial 2026. «Logiquement, on préférerait qu'il ne lui soit rien arrivé» - Messi inquiète

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Aujourd'hui à la retraite, Andrea Sosa enseignait les mathématiques au collège-lycée General Las Heras où Lionel Messi a suivi sa scolarité. Elle raconte à l'AFP se souvenir d'un ado qui profitait de la moindre occasion pour taper dans une balle improvisée «fabriquée avec du papier, des chaussettes, des bouchons» de bouteilles en plastique.

«La Pulga» («la puce»), son surnom hérité de son enfance en raison de sa petite taille, s'est très tôt, dès cinq ans, distinguée par son habileté et sa vitesse d'exécution balle au pied, au club de quartier Abanderado Grandoli. Leo Messi a vite rejoint l'école de foot Malvinas Argentinas du club emblématique de Rosario, le Newell's Old Boys, dont il est toujours un fervent supporter.

«On a commencé en 1999 avec Léo (...) et pour moi, c'était un cadeau du ciel», se rappelle Enrique Dominguez, 72 ans. «Un jour, on m'a demandé ‘Que reconnaissez-vous de ce que vous lui avez enseigné quand vous voyez Leo jouer ?’. Rien, car on ne pouvait rien lui apprendre, il savait déjà tout. Ce que Leo fait aujourd'hui sur un terrain, il le faisait déjà à 12 ans», dit-il.

«Pas d'argent pour l'essence»

Enrique Dominguez a cessé d'entraîner cette même année et a annoncé sa démission au responsable du club : «Quand j'ai dit que j'avais entraîné le meilleur joueur du monde, j'étais trop prudent : pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire», dit-il aujourd'hui.

Adrian Coria, fut aussi l'entraîneur de Messi à Newell's, puis l'a retrouvé à Barcelone quand le jeune prodige a été recruté en 2001 par la Masia, l'école de foot du Barça, tout juste avant ses 14 ans. Il se souvient des conditions financières précaires de la famille Messi, de son père, Jorge, ouvrier d'usine disant ne pas savoir s'il pourrait ramener Léo le lendemain à l'entraînement «parce qu'il n'avait pas d'argent pour l'essence» à mettre dans le réservoir de la «Renault 12 en piteux état».

C'est à cette époque qu'un endocrinologue annonce à Jorge Messi et Célia Maria Cuccitini, qui vit de petits boulots de ménages, que leur enfant souffre d'un déficit d'hormones de croissance qui nécessite un couteux traitement d'injections. «Leo mesurait 40 centimètres de moins que ses coéquipiers et pesait 15 kg de moins. Pour un joueur c'est terrible», rappelle Adrian Coria. Mais lui, il «savait ce qu'il voulait, il voulait être footballeur, il voulait être le meilleur».

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