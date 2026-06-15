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Fans sénégalais «déçus» «L'universalité du Mondial est mise à mal dans cette édition»

Nicolas Larchevêque

15.6.2026

Au son des tam-tam, djembés et instruments traditionnels, les Lebougui, un groupe de supporters sénégalais, dansent et chantent en wolof : «La victoire est pour qui ? Sénégal». Mais ces fans soutiendront les Lions de la Teranga pour le Mondial depuis les fan zones de Dakar, et non dans les gradins des stades nord-américains.

Le Sénégal sera privé d’une grande partie de ses fans au Mondial (photo d’illustration).
Le Sénégal sera privé d’une grande partie de ses fans au Mondial (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.06.2026, 18:32

15.06.2026, 18:50

La faute notamment aux restrictions de visas imposées par les Etats-Unis en application de la politique migratoire très stricte de Donald Trump. En plus des coûts exorbitants, le rejet de ces demandes de visas explique que de nombreux Africains n'ont pas pu se rendre au Mondial de football qui se déroule jusqu'au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

«C'est une déception de ne pas être sur place avec notre équipe pour leur apporter notre énergie. Mais, à défaut, nous transmettrons cette ferveur aux Sénégalais de la diaspora», se console Abdourakhmane Fall, 31 ans, membre du groupe de supporters habillé aux couleurs de son équipe qui affrontera mardi (21h00) la France dans le New Jersey.

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Comme d'autres groupes officiels de supporters sénégalais, les Lebougui se rendent habituellement par dizaines pour soutenir les Lions de la Teranga lors de grandes compétitions, aux frais de l'Etat. «Depuis que le Sénégal participe à la Coupe du monde, c'est la première fois que nous n'envoyons pas de délégation en raison des contraintes liées à l'octroi des visas par les États-Unis», a déploré Ndèye Dome Thiouf, conseillère chargée de la communication au ministère des Sports.

«Personnellement, je suis déçu. Je pense qu'organiser une Coupe du monde ne devrait pas causer autant de problèmes», regrette Pape Mass Gueye, président des Lebougui, dont le visa a été refusé. Pour garnir les gradins, l'Etat a décidé de distribuer 400 billets par match des Lions de la Teranga à des ressortissants sénégalais déjà présents sur le territoire américain.

«Coupe du monde à moitié»

Les difficultés affectent également les journalistes sénégalais qui devaient couvrir le mondial. La plupart d'entre eux ont obtenu des visas mais «la situation reste toujours complexe puisqu'ils n'ont droit qu'à une seule entrée sur le territoire des Etats-Unis», déplore Abdoulaye Thiam, président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS).

Une situation qui empêchera ces journalistes sénégalais de se rendre au Canada pour suivre le troisième match de poule du Sénégal, le 26 juin face à l'Irak au stade de Toronto (21h00), sous peine de ne pouvoir revenir ensuite aux États-Unis pour la suite de la compétition.

Un Mondial controversé. Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

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Ce match contre l'Irak sera le seul que Mamadou Koumé pourra couvrir lors de la phase de groupes. L'ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), qui a suivi tous les Mondiaux du Sénégal, a obtenu un visa pour le Canada mais s'est vu opposer un refus par l'ambassade des Etats-Unis.

«Ce sera une Coupe du monde à moitié», regrette-t-il. «L'universalité de la Coupe du monde est mise à mal dans cette édition», déplore le journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des Lions de la Téranga.

À ces restrictions d'entrée s'ajoute le coût élevé de la compétition, notamment l'hébergement et les transports alors que le Mondial se joue sur trois pays. «Compte tenu de la cherté de cette Coupe du monde, certains journalistes sénégalais ont décliné leur participation», observe Abdoulaye Thiam.

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