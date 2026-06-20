Matheus Cunha s'est illustré dans la nuit de vendredi à samedi à la Coupe du monde de football. Le Brésilien, titularisé, a inscrit un doublé et en a profité pour évoquer son passage au FC Sion après la victoire de la Seleção face à Haïti (3-0) dans le groupe C.

Matheus Cunha a eu une pensée pour le FC Sion après son doublé avec le Brésil. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Après ses deux buts, Cunha a laissé libre cours à ses émotions. «Je me suis senti petit. Je voulais pleurer, célébrer, tout faire en même temps. C'est le football, ce sont les émotions que cela procure», a-t-il confié, en français, au «Blick», présent sur place.

L’attaquant de 27 ans évolue aujourd’hui à Manchester United et a débuté sa carrière en Europe au FC Sion. C’est Christian Constantin qui avait attiré la star brésilienne, alors âgée de 18 ans, en Valais à l’été 2017. Un an plus tard, il avait rejoint Leipzig en Bundesliga pour 15 millions d’euros.

«Je remercie Sion pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est un moment de ma vie qui a fait qui je suis aujourd'hui, donc merci. Je n’aurais jamais imaginé cela et aujourd’hui je veux vraiment profité», a déclaré Cunha en évoquant son passage en Super League.

L’attachement de Cunha au FC Sion et à la Suisse est encore palpable. C’est par ces mots et un «gros bisou à vous tous en Suisse» que l’attaquant brésilien a pris congé de la presse en zone mixte à Philadelphie vendredi.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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