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Mondial 2026 - Groupe C Buteur avec le Brésil, Matheus Cunha «remercie le FC Sion»

Nicolas Larchevêque

20.6.2026

Matheus Cunha s'est illustré dans la nuit de vendredi à samedi à la Coupe du monde de football. Le Brésilien, titularisé, a inscrit un doublé et en a profité pour évoquer son passage au FC Sion après la victoire de la Seleção face à Haïti (3-0) dans le groupe C.

Matheus Cunha a eu une pensée pour le FC Sion après son doublé avec le Brésil.
Matheus Cunha a eu une pensée pour le FC Sion après son doublé avec le Brésil.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Rédaction blue Sport

20.06.2026, 17:25

20.06.2026, 17:30

Après ses deux buts, Cunha a laissé libre cours à ses émotions. «Je me suis senti petit. Je voulais pleurer, célébrer, tout faire en même temps. C'est le football, ce sont les émotions que cela procure», a-t-il confié, en français, au «Blick», présent sur place.

L’attaquant de 27 ans évolue aujourd’hui à Manchester United et a débuté sa carrière en Europe au FC Sion. C’est Christian Constantin qui avait attiré la star brésilienne, alors âgée de 18 ans, en Valais à l’été 2017. Un an plus tard, il avait rejoint Leipzig en Bundesliga pour 15 millions d’euros.

Mondial 2026 - Groupe C. Un départ canon suffit au Brésil pour dominer et éliminer Haïti

Mondial 2026 - Groupe CUn départ canon suffit au Brésil pour dominer et éliminer Haïti

«Je remercie Sion pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est un moment de ma vie qui a fait qui je suis aujourd'hui, donc merci. Je n’aurais jamais imaginé cela et aujourd’hui je veux vraiment profité», a déclaré Cunha en évoquant son passage en Super League.

L’attachement de Cunha au FC Sion et à la Suisse est encore palpable. C’est par ces mots et un «gros bisou à vous tous en Suisse» que l’attaquant brésilien a pris congé de la presse en zone mixte à Philadelphie vendredi.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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