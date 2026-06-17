Pourquoi continuer, alors qu'on a tout gagné en club et en sélection, dont une Coupe du monde presque inespérée au crépuscule d'une carrière déjà extraordinaire ? Parce que quand on s'appelle Lionel Messi, la soif de trophées et de records est plus forte que tout.

Mondial 2026 : quel but de Lionel Messi ! L’Argentine a écrasé l’Algérie (3-0) mardi au Mondial grâce à un triplé de Lionel Messi, qui rejoint ainsi le recordman Miroslav Klose avec désormais 16 buts inscrits en phase finale. 17.06.2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Mardi, promenant tranquillement son génie sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium de Kansas City face à des Algériens bien tendres, voire obséquieux et dépassés (3-0), la légende argentine a écrit à bientôt 39 ans – il les aura le 24 juin – une nouvelle page de sa glorieuse histoire. Et avec elle, celle du football.

Il est devenu d'abord, dès la première seconde, le premier joueur à disputer six Mondiaux, puis à la 76e minute rien de moins que le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, en égalant le record de 16 buts inscrits par l'Allemand Miroslav Klose, grâce à son premier triplé réussi dans le tournoi suprême.

«C'est un honneur de me retrouver aux côtés de Klose et d'autres grands, (le Brésilien) Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué deux aujourd'hui (ndlr: mardi)... Mais je pense que cela ne signifie rien. Au final, ce n'est qu'une statistique et rien de plus», a tenté de sobrement désamorcer Messi après sa soirée pourtant bien historique.

Duel relancé avec Mbappé

Il ne faudrait cependant pas prendre ce détachement pour argent comptant. En évoquant justement Mbappé, qui lui rend 11 ans et demi de moins, l'astre argentin sait le duel à distance qui les relie dans cette édition et s'en nourrit forcément.

Quelques heures plus tôt, l'attaquant français, qui a comme lui gagné (2018) et perdu (2022) une finale de Coupe du monde, avait en effet frappé un grand coup en réussissant un doublé contre le Sénégal (3-1) pour momentanément le dépasser au classement des meilleurs «goléadors» de la Coupe du monde (14 buts).

Alors Messi a répondu en majesté, en marquant trois buts pour à nouveau bouleverser l'ordre mondial, au grand dam du gardien algérien Luca Zidane et sous les yeux de son père Zinédine, l'ex-no 10 français du Real Madrid contre lequel il joua une fois, en 2005, lors d'un clasico remporté avec son club de (presque toujours), le FC Barcelone.

Pas mal pour son 200e match sous le maillot de l'Albiceleste, avec laquelle il n'ambitionne rien d'autre évidemment que de conserver le titre acquis il y a quatre ans au Qatar aux dépens de la France. Aucune équipe n'y est parvenue depuis le Brésil de Pelé (1958-1962), c'est dire la mesure de l'exploit à réussir.

«Leo (...) nous émerveille toujours. C'est le meilleur depuis 20 ans, et il continue à tout bien faire à chaque match. Il n'y a pas besoin d'être un supporter argentin pour admirer ce qu'il a accompli à 38 ans», l'a salué son sélectionneur Lionel Scaloni.

«La classe permanente»

Pour le technicien des champions du monde, une des raisons de l'épanouissement perpétuel de la «pulga» (la puce) réside dans sa simplicité. «Il joue avec un groupe d'amis, avec des gens qui vont tout donner pour lui. Tout le monde le voit comme un leader, mais aussi comme le gars du coin, le pote du quartier».

A Kansas City, l'admiration était unanime après cette entrée en matière tonitruante.

Lionel Messi «c'est la classe permanente», a convenu le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, avant de mettre en exergue quelques chiffres éloquents voués à illustrer à quel point l'astre argentin est indispensable au rayonnement des siens: «Depuis de nombreuses années maintenant, depuis des décennies, il fait des choses incroyables. L'Argentine a tiré dix fois au but aujourd'hui, et sept de ces tirs sont venus de Messi».

Le no 10, qui aura dû attendre de disputer son cinquième Mondial en 2022 pour enfin en remporter un après nombre de déceptions sur la plus grande scène, et ainsi se hisser à la hauteur de l'idole Diego Maradona dans le coeur de tout un pays, n'y verrait certainement «qu'une statistique et rien de plus».

Car depuis toutes ces années – et pour combien de temps encore? – Messi prend un plaisir immodéré à rendre fous les chiffres comme les défenses adverses. La preuve? Ce 16 juin 2026 marquait les 20 ans, jour pour jour, de ses grands débuts en Coupe du monde.

Fou on vous dit.