Mikel Oyarzabal a vécu des débuts contrastés au Mondial 2026. L'attaquant espagnol est passé d'une première demi-heure sans toucher le ballon contre le Cap-Vert à un record face à l'Arabie saoudite, avec un doublé et une passe décisive 24 minutes après le coup d'envoi.

Après un match manqué face au Cap-Vert, Mikel Oyarzabal a signé un doublé face à l'Arabie saoudite. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

Incapable d'apporter du danger lundi dernier contre le modeste Cap-Vert (actuel 63e au classement FIFA), Oyarzabal avait même battu un record en première période. L'attaquant de la Real Sociedad était devenu le premier joueur depuis 1966 à avoir joué les trente premières minutes d'un match de Coupe du monde sans toucher une seule fois le cuir, selon le statisticien Opta.

«Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très envie de bien faire», a lancé l'attaquant de 29 ans, élu meilleur joueur dimanche contre l'Arabie saoudite (4-0) grâce à un début de match canon.

Il a d'abord adressé un centre devant le but qu'est venu tacler Lamine Yamal (1-0, 10e), puis a conclu du pied gauche un corner (2-0, 21e) avant d'être bien placé pour pousser le ballon au fond des filets en prolongeant une tête de Dani Olmo (3-0, 24e).

Grâce à ce succès, l'Espagne figure en tête du groupe H, même si elle devra attendre le rendez-vous contre l'Uruguay pour se qualifier pour les 16es de finale.

Pas à 100%

Au-delà du niveau de l'Arabie saoudite, Oyarzabal a été aussi aidé par le retour du prodige Lamine Yamal, qui a libéré ses coéquipiers offensifs. Lorsque la star de bientôt 19 ans est sur un terrain, toute la Roja joue mieux grâce à son apport dans la profondeur et son talent technique en un contre un.

Mais le plus surprenant est que Mikel Oyarzabal a réalisé ce match sans être à 100%. Le sélectionneur Luis de la Fuente l'a remplacé dès la mi-temps, comme Yamal, et a expliqué après coup que sa participation était incertaine jusqu'à la dernière minute.

«Il avait eu un petit souci, on ne peut pas tout raconter... Mais hier, après le traitement, il nous a dit: ‘Je suis prêt’. Mikel c'est un roc», a déclaré le coach, sans donner plus de détails sur ce qui gêne son joueur.

Débutant en Coupe du monde, le Basque a donc effacé son baptême raté d'il y a six jours et a retrouvé sa place naturelle de buteur de la Roja. Avec 27 buts en 55 sélections, il est le huitième meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole.

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