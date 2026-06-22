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Des records contradictoires Le début de Mondial loufoque de l’Espagnol Mikel Oyarzabal

ATS

22.6.2026 - 11:04

Mikel Oyarzabal a vécu des débuts contrastés au Mondial 2026. L'attaquant espagnol est passé d'une première demi-heure sans toucher le ballon contre le Cap-Vert à un record face à l'Arabie saoudite, avec un doublé et une passe décisive 24 minutes après le coup d'envoi.

Après un match manqué face au Cap-Vert, Mikel Oyarzabal a signé un doublé face à l'Arabie saoudite.
Après un match manqué face au Cap-Vert, Mikel Oyarzabal a signé un doublé face à l'Arabie saoudite.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

22.06.2026, 11:04

Incapable d'apporter du danger lundi dernier contre le modeste Cap-Vert (actuel 63e au classement FIFA), Oyarzabal avait même battu un record en première période. L'attaquant de la Real Sociedad était devenu le premier joueur depuis 1966 à avoir joué les trente premières minutes d'un match de Coupe du monde sans toucher une seule fois le cuir, selon le statisticien Opta.

«Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très envie de bien faire», a lancé l'attaquant de 29 ans, élu meilleur joueur dimanche contre l'Arabie saoudite (4-0) grâce à un début de match canon.

Mondial 2026 - Groupe H. L’Espagne remet l’église au milieu du village

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Il a d'abord adressé un centre devant le but qu'est venu tacler Lamine Yamal (1-0, 10e), puis a conclu du pied gauche un corner (2-0, 21e) avant d'être bien placé pour pousser le ballon au fond des filets en prolongeant une tête de Dani Olmo (3-0, 24e).

Grâce à ce succès, l'Espagne figure en tête du groupe H, même si elle devra attendre le rendez-vous contre l'Uruguay pour se qualifier pour les 16es de finale.

Pas à 100%

Au-delà du niveau de l'Arabie saoudite, Oyarzabal a été aussi aidé par le retour du prodige Lamine Yamal, qui a libéré ses coéquipiers offensifs. Lorsque la star de bientôt 19 ans est sur un terrain, toute la Roja joue mieux grâce à son apport dans la profondeur et son talent technique en un contre un.

Mais le plus surprenant est que Mikel Oyarzabal a réalisé ce match sans être à 100%. Le sélectionneur Luis de la Fuente l'a remplacé dès la mi-temps, comme Yamal, et a expliqué après coup que sa participation était incertaine jusqu'à la dernière minute.

Mondial 2026 - Groupe H. L'Espagne «n'a jamais de doutes» malgré le flop inaugural

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«Il avait eu un petit souci, on ne peut pas tout raconter... Mais hier, après le traitement, il nous a dit: ‘Je suis prêt’. Mikel c'est un roc», a déclaré le coach, sans donner plus de détails sur ce qui gêne son joueur.

Débutant en Coupe du monde, le Basque a donc effacé son baptême raté d'il y a six jours et a retrouvé sa place naturelle de buteur de la Roja. Avec 27 buts en 55 sélections, il est le huitième meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole.

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