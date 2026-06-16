Miro Muheim pourrait bien manquer le deuxième match du Mondial contre la Bosnie-Herzégovine. Le défenseur de l'équipe de Suisse souffre d'une légère blessure musculaire, a indiqué l'ASF.

Miro Muheim manquait à l'appel mardi à la San Diego Jewish Academy. ATS

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

La nature de sa blessure n'a pas été précisée, mais Muheim n'a pas été aperçu mardi lors de l'entraînement de la Suisse à San Diego. Pas sûr qu'il soit rétabli pour l'entraînement de mercredi, avant que la Suisse ne se rende à Los Angeles.

Fabian Rieder : «Je pense que dans deux jours, ce sera déjà autre chose» Le milieu de terrain bernois s'est exprimé au micro de blue Sport sur les difficultés de la Suisse dans le dernier geste face au Qatar. 16.06.2026

Pour Miro Muheim, le tournoi n'a pas débuté de la meilleure façon. Entré en jeu à la 89e samedi face au Qatar (1-1), le latéral gauche du SV Hambourg a inscrit l'autogoal égalisateur dans le temps additionnel.