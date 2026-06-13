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Le billet de la rédac Mondial 2026 - Coup de gueule : je m’attendais à l’être, et j’ai bien été déçu !

Stéphane Amoruso

13.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud a lancé la Coupe du monde 2026.
Le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud a lancé la Coupe du monde 2026.
ats

Stéphane Amoruso

13.06.2026, 19:15

Les plus fervents fans de séries télévisées auront reconnu dans le titre de mon coup de gueule – oui parce que s’en est un – une distorsion d’une des nombreuses célèbres punchlines de la cultissime série «Malcolm» diffusée au début des années 2000 et dont la (très bonne) suite est sortie il y a peu sur une célèbre plateforme de streaming.

La réplique originale provient du personnage de Dewey, le cadet d’une famille aussi barrée qu’attachante : «Je ne m’attendais à rien, et je suis quand même déçu».

Alors pourquoi une si longue (et barbante) introduction télévisuelle pour vous parler de foot ? Tout simplement car j’ai eu exactement le même sentiment que ce pauvre Dewey en regardant le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud jeudi soir. Non pas à cause de l’affiche, encore moins à cause du niveau de jeu, ni même à cause des 3 expulsions (nouveau record pour le premier duel d’un Mondial), mais bien parce que les nouvelles pauses fraîcheur (une par mi-temps) sont une aberration.

Alors oui, on s’en doutait. Mais après la première rencontre de cette compétition (oui parce que je ne me suis pas levé à 4h du mat’ pour regarder Corée du Sud-Tchéquie, vous m’en excuserez) on s’est rendu compte d’une chose, et là je vais citer l’humoriste français Christophe Alévêque qui résume parfaitement la situation : «Parfois on se dit qu’ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr» !

Parce que, même si cela part d’une bonne intention (à savoir préserver la santé des joueurs face aux fortes chaleurs), force est de constater que ces pauses n’ont pas refroidie grand-chose… à part le jeu. Et vu que le niveau n’était déjà pas très élevé…

Mondial 2026 - Groupe A. Un début électrique : trois rouges et un Mexique qui frappe fort

Mondial 2026 - Groupe AUn début électrique : trois rouges et un Mexique qui frappe fort

Pactoles

Mais le summum du ridicule a eu lieu lors du deuxième «cooling break». Non seulement l’Afrique du Sud venait d’encaisser le 2-0 avant cette deuxième interruption qui lui a coupé encore plus les jambes, mais en plus, alors que les deux équipes étaient prêtes à rejouer, l’arbitre a retardé la reprise du jeu pendant 40 longues secondes, pour finalement l’autoriser alors que des pubs tournaient encore sur les télés américaines ! Résultat des courses, les téléspectateurs américains ont raté un bout de match…

Le sport américain est ainsi fait, avec ses nombreuses coupures publicitaires qui rapportent des pactoles. On en a pris l’habitude. Sur les terres de l’Oncle Sam, le plus grand tournoi du monde n’allait évidemment pas y échapper.

Mais cela ne doit pas se faire au détriment d’un sport qui se veut être le plus inclusif et rassembleur au monde. La FIFA va devoir revoir sa copie si elle ne veut pas se mettre encore plus de monde à dos. Mais en a-t-elle vraiment envie au vu de la manne financière qui garnira ses poches déjà bien remplies ? Rien n’est moins sûr…

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