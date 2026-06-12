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Le billet de la rédac Mondial 2026 : la dernière danse des légendes

Alexandre Burkhalter

12.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez les prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Sacré en 2022, Lionel Messi sortira-t-il par la grande porte ?
Sacré en 2022, Lionel Messi sortira-t-il par la grande porte ?
KEYSTONE

Alexandre Burkhalter

12.06.2026, 09:00

12.06.2026, 10:23

La Coupe du monde 2026 est peut-être le rendez-vous de la démesure, mais s’annonce aussi comme un rendez-vous historique. Pour une poignée de géants qui ont façonné le football du XXIe siècle, elle sera le dernier acte sur la plus grande scène dédié au ballon rond. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric et Manuel Neuer s’apprêtent à écrire les ultimes lignes de leur histoire mondiale.

Parmi eux, Lionel Messi occupe une place à part. Après avoir soulevé le trophée au Qatar en 2022, l’Argentin a enfin complété son œuvre et rejoint le panthéon des immortels. Recordman du nombre de matches disputés en Coupe du monde, auteur d’innombrables performances décisives, il a transformé une quête personnelle en épopée nationale. Si l’Argentine reste l’un des favoris du tournoi, la profondeur de son effectif et l’expérience acquise lors du sacre de 2022 pourraient encore porter l’Albiceleste vers les sommets.

Yamal, Dembélé, Ronaldo.... Une constellation de stars à la conquête de l'Amérique

Yamal, Dembélé, Ronaldo...Une constellation de stars à la conquête de l'Amérique

Cristiano Ronaldo, lui, poursuivra un rêve qui lui échappe encore et toujours. Premier joueur à avoir marqué dans cinq Coupes du monde différente et probable participant à une sixième édition, le Portugais a accumulé les records sans jamais atteindre une finale. Le Portugal possède pourtant une génération talentueuse capable de viser le titre si elle trouve l’équilibre autour de son capitaine historique.

Neymar restera l’incarnation des espoirs brésiliens inachevés. Génial mais souvent contrarié par les blessures, il n’a jamais réussi à conduire le Brésil jusqu’au sacre. Pourtant, la Seleção demeure encore et toujours l’une des nations les mieux armées pour conquérir le trophée, mais aussi un gros point d’interrogation.

Comme à ses 18 ans. Neymar: «Comme un gamin» pour son dernier Mondial

Comme à ses 18 ansNeymar: «Comme un gamin» pour son dernier Mondial

Luka Modric a déjà réalisé l’impensable en menant la Croatie en finale en 2018 puis sur le podium en 2022. Son intelligence de jeu et son leadership ont élevé une nation de quatre millions d’habitants parmi les géants. Un nouveau miracle paraît toutefois difficile à imaginer.

Enfin, Manuel Neuer, champion du monde en 2014, a révolutionné le rôle de gardien moderne avec son jeu au pied et son audace. Si l’Allemagne retrouve sa stabilité, son expérience pourrait encore peser dans les grands rendez-vous.

Tous n’auront pas la même chance de soulever le trophée. Mais au-delà du résultat, cette édition marquera surtout la fin d’une époque. Celle d’une génération qui a redéfini l’excellence et laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la Coupe du monde.

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