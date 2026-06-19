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Mondial 2026 - Groupe B Le Canada étrille un Qatar réduit à neuf

ATS

19.6.2026 - 02:12

Le Canada a pris la tête du groupe B en écrasant 6-0 un Qatar réduit à neuf à Vancouver ce jeudi. La sélection à la Feuille d'érable a fait un grand pas vers les 16es de finale du Mondial.

Jonathan David s'est offert un triplé face au Qatar.
Jonathan David s'est offert un triplé face au Qatar.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 02:12

19.06.2026, 07:45

Il n'y a pas eu match entre les deux équipes, tant les «Canucks» ont su imprimer leur rythme face aux hommes de Julen Lopetegui. Mais malgré le succès fleuve des Canadiens devant leur public, leur premier dans une phase finale de Coupe du monde, et un triplé de Jonathan David, la rencontre a été ternie par la grave blessure d'Ismael Koné, sorti sur civière à la 55e.

Une première période à sens unique

Après le nul concédé face à la Bosnie à Toronto pour leur entrée en lice (1-1), les Canadiens ont rapidement pris les devants face à une équipe qatarie repliée en défense. Cyle Larin, déjà buteur lors de la rencontre précédente, a parfaitement exploité le cuir relâché par le portier Mahmoud Abunada sur une première frappe de David à la 15e.

Mondial 2026 - Groupe B. Canada et Bosnie se neutralisent dans le groupe de la Suisse

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A la 29e, c'est l'attaquant de la Juventus en personne qui a porté le score à 2-0 à la faveur d'une superbe reprise de volée. Le Qatar, soutenu par des supporters venus assister tous frais payés par l'Emir en personne, a vu ses maigres espoirs fondre comme neige au soleil avec l'expulsion d'Homam Al Hamim pour une faute de dernier recours à la 32e.

Grave blessure pour Ismael Koné

Dans le temps additionnel de la première période, David a encore réussi le doublé pour porter son total de buts en sélection à 41, lui qui fêtait sa 79e cape avec le Canada jeudi.

En deuxième mi-temps, l'ambiance a été largement refroidie par la sortie sur civière du milieu de Sassuolo Ismael Koné. Sorti conscient en saluant le public, il a probablement été victime d'une fracture à la jambe gauche suite à un tacle d'Assim Madibo, qui a vu son carton jaune transformé en rouge par la VAR en raison de la gravité de la faute.

La première place se jouera face à la Suisse

Réduits à neuf, les Qataris ont encore encaissé le 4-0 à la 64e par Nathan Saliba, avant que Mohammad Al Mani n'inscrive un but contre son camp à la 75e. David s'est encore offert le triplé à la 90e, le deuxième de ce Mondial après celui inscrit par l'Argentin Lionel Messi face à l'Algérie (3-0).

Mondial 2026 - Groupe J. L’Argentine régale grâce à un triplé historique de Lionel Messi !

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Forts de ces quatre points acquis en deux journées, les protégés de Jesse Marsch peuvent désormais se projeter sereinement vers leur prochain objectif, à savoir jouer la première place du groupe B face à la Suisse mercredi à Vancouver (21h00). Avec le même nombre de points mais une différence de buts plus faible, les hommes de Murat Yakin ne peuvent pas se contenter d'un nul et sont condamnés à gagner pour remporter ce groupe. Au vu des festivals offensifs proposés par les deux équipes ce jeudi, la rencontre promet d'être spectaculaire.

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