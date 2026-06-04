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Mondial 2026 Le compte à rebours est lancé pour Lamine Yamal

Nathan Fournier

4.6.2026

Blessé depuis fin avril, Lamine Yamal poursuit sa rééducation sans complication. À moins de deux semaines de l’entrée en lice de l’Espagne au Mondial, son sélectionneur se montre prudemment optimiste.

Lamine Yamal, en phase de convalescence, se tient prêt à retrouver les terrains prochainement.
Lamine Yamal, en phase de convalescence, se tient prêt à retrouver les terrains prochainement.
ats

Agence France-Presse

04.06.2026, 19:40

05.06.2026, 13:13

Après plusieurs semaines d'incertitude, l'Espagne commence à voir la lumière concernant Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone, éloignée des terrains depuis sa blessure à la cuisse gauche fin avril, continue sa montée en puissance à l'approche de la Coupe du monde 2026, selon les informations de L'Équipe.

Mercredi, l'ailier de 18 ans n'a pas participé à l'entraînement collectif de la Roja à Madrid. Même constat pour Nico Williams, lui aussi en phase de récupération. Les deux joueurs manqueront le match amical contre l'Irak ce soir, tout comme plusieurs finalistes de la Ligue des champions qui viennent seulement de rejoindre la sélection.

Mondial 2026. La Roja rêve en grand: Rodri veut régner sur le monde

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Depuis sa blessure survenue le 22 avril face au Celta Vigo, lors d'un penalty transformé avec le FC Barcelone, Lamine Yamal suit un programme de réathlétisation minutieux. À l'époque, les examens avaient révélé une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche, mettant un terme à sa saison en club.

Un retour envisagé pour le premier match

La question qui agite désormais l'Espagne est simple : sera-t-il prêt pour le début du Mondial ? La Roja lancera sa compétition le 15 juin contre le Cap-Vert. Luis de la Fuente reste prudent, mais les nouvelles sont encourageantes.

«Nous espérons que Lamine sera prêt pour le 15, mais je ne sais pas»

Luis de la Fuente prolongé jusqu'en 2028 à la tête de l'Espagne

Luis de la Fuente

Sélectionneur de l'Espagne

Le technicien insiste sur le fait que le plan de récupération suit parfaitement son cours. Pour autant, aucune prise de risque ne sera envisagée avec l'un des joueurs les plus précieux de son effectif. Selon plusieurs spécialistes cités dans la presse espagnole, ce type de blessure présente un risque de rechute important.

Même si Yamal est déclaré apte pour l'ouverture du tournoi, rien ne dit qu'il débutera la rencontre. Une entrée en cours de match ou une reprise progressive restent des scénarios envisagés par le staff espagnol.

Un symbole fort pour la Roja

Lamine Yamal conserve en tout cas une place centrale dans les plans de l'Espagne. Lors de cette Coupe du monde, il portera le numéro 19, celui qu'il arborait lors du sacre européen de la Roja en 2024. Un choix symbolique alors qu'il évolue désormais avec le numéro 10 au FC Barcelone.

Si tout se déroule comme prévu dans les prochains jours, le phénomène espagnol pourrait bien être au rendez-vous du premier match mondialiste. Mais à douze jours de l'échéance, le mot d'ordre reste le même du côté espagnol : patience.

Mondial 2026. L’équipe d’Espagne sans aucun joueur du Real Madrid

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