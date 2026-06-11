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«Hypocrisie» générale Mondial 2026 : le sélectionneur norvégien pique Donald Trump

Gregoire Galley

11.6.2026

Le sélectionneur norvégien Staale Solbakken a pointé jeudi une «hypocrisie» générale autour du contexte politique du Mondial-2026 aux Etats-Unis, après les déboires rencontrés par un joueur irakien à son arrivée dans le pays.

Staale Solbakken a pointé jeudi une «hypocrisie» générale autour du contexte politique du Mondial-2026.
Staale Solbakken a pointé jeudi une «hypocrisie» générale autour du contexte politique du Mondial-2026.
ats

Agence France-Presse

11.06.2026, 20:10

11.06.2026, 20:31

Lors d'une conférence de presse à Greensboro (Caroline du Nord) où la Norvège a installé son camp de base, Solbakken a été interrogé sur le cas d'Aymen Hussein, attaquant vedette de l'Irak, premier adversaire de la Norvège qui rencontrera aussi la France.

Selon la chaîne CBS, le joueur a été retenu sept heures par des agents des douanes et de la police aux frontières américaines à l'aéroport de Chicago vendredi soir à son arrivée avec la sélection irakienne.

Un Mondial controversé. Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

Un Mondial controverséBienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

«Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est inutile, que beaucoup de choses auraient pu être faites autrement, mais nous sommes tous hypocrites», a répondu l'ancien entraîneur du FC Copenhague. «Mais une Coupe du monde est organisée ici et nous sommes ici pour jouer au football», a-t-il ajouté.

Relancé sur ce qu'il entendait par «beaucoup de choses» qui auraient pu être différentes, il a répondu: «tout, depuis le fait que le pays hôte est en guerre avec une autre nation (l'Iran, ndlr) jusqu'aux difficultés comme celle dont nous venons de parler». Disputant sa première Coupe du monde depuis 1998, la Norvège affrontera l'Irak le 16 juin, puis le Sénégal le 22 et la France le 26.

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