«Le pire jour pour nous» - La Nati zappe l’entraînement collectif

L'équipe de Suisse n'a pas effectué d'entraînement collectif lundi, deux jours après son match nul contre le Qatar au Mondial (1-1). Les joueurs se sont entraînés individuellement à San Diego.

La contre-performance face au Qatar n'inquiète pas Ruben Vargas KEYSTONE

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«Chacun suit un programme individuel, certains dans la salle de sport de l'hôtel et d'autres sur le terrain», a indiqué un attaché de presse de l'ASF. «On ne s'entraîne jamais avec une charge importante 48 heures après un match», a-t-il précisé lorsqu'il a été interrogé sur les raisons de l'annulation de cet entraînement.

«En fait, le deuxième jour après le match est le pire pour nous. C'est le jour où on a besoin d'un peu plus de repos», a expliqué de son côté Ruben Vargas en conférence de presse.

La sélection de Murat Yakin reprendra donc son rythme de croisière mardi avec un entraînement dédié à la mise en place tactique, à J-2 du duel capital face à la Bosnie à Los Angeles. «On aura deux entraînements pour bien se préparer, je ne m'inquiète pas», a déclaré Vargas.

L'ailier du FC Séville a aussi raconté comment la Suisse avait longuement analysé sa contre-performance dimanche soir. «Il y a bien sûr eu notre manque d'efficacité, mais aussi d'intelligence. Lorsqu'on n'arrive pas à marquer ce deuxième but, on doit rester solide en défense. C'était notre point fort lors des qualifications et on doit à nouveau s'appuyer là-dessus», a-t-il estimé.

«On n'a pas fait exprès de ne pas marquer»

Concernant les nombreuses occasions manquées (la Suisse a tiré 26 fois en direction du but qatarien), le Lucernois ne s'est pas inquiété: «On n'a pas fait exprès de ne pas marquer. Parfois c'est comme ça, le ballon ne veut tout simplement pas rentrer. D'autres fois, comme quand on a affronté l'Allemagne (défaite 4-3 en mars), chaque tir se transforme en but.»

Ruben Vargas a également balayé l'éventualité que la Suisse ait pu sous-estimer son adversaire qatari. «Il n'y a que de bonnes équipes dans ce Mondial. Les adversaires soi-disant plus modestes s’améliorent de plus en plus», a-t-il relevé.

Un discours illustré par le match nul obtenu par le Cap-Vert face à l'Espagne (0-0). Une plus grosse surprise que le 1-1 de la Suisse contre le Qatar? «Oui, je pense. Ce sont tout de même les champions d'Europe. Ils étaient sans doute davantage favoris que nous», a répondu Vargas.

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