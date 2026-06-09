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Comme à ses 18 ans Neymar: «Comme un gamin» pour son dernier Mondial

Nathan Fournier

9.6.2026

L'attaquant brésilien Neymar se sent «comme un gamin» avant de disputer sa quatrième et dernière Coupe du monde, même si sa participation est incertaine en raison d'une blessure au mollet droit, dit-il dans une série documentaire brésilienne.

À 34 ans, Neymar aborde son dernier Mondial. (Archives)
À 34 ans, Neymar aborde son dernier Mondial. (Archives)
sda

Agence France-Presse

09.06.2026, 20:13

«Même si c'est mon quatrième Mondial, c'est une sensation différente à cause de tout ce que cela implique et, évidemment, c'est le dernier», explique Neymar dans un extrait du documentaire «Vai, Brasil» (Allez, Brésil) qui sort mercredi.

«Je suis ici comme un gamin, un jeune de 18 ans qui va à sa première Coupe du monde»

, souligne le joueur de Santos dans le documentaire, qui retrace les 12 derniers mois de préparation de la Seleçao au Mondial-2026 co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Neymar encore trop juste pour affronter le Maroc

A 34 ans, le numéro 10 de la Seleçao continue son travail musculaire à quatre jours des débuts des quintuple champions du monde contre le Maroc, samedi dans le New Jersey, lors de la première journée du groupe C.

Le meilleur buteur de la Canarinha (79 buts) évolue favorablement depuis sa blessure subie le 17 mai mais il n'a pas encore pu participer à l'entraînement collectif, selon la Confédération brésilienne de football.

En raison de son manque de rythme, son absence face aux Marocains est considérée comme acquise et il pourrait faire ses débuts lors de la deuxième journée, contre Haïti le 19 juin.

Même si les problèmes physiques ont affecté les performances de l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris SG ces dernières saisons, Carlo Ancelotti a décidé de l'intégrer dans sa liste des 26 pour aller chercher un sixième titre mondial.

Mondial 2026. Neymar bientôt de retour ? Sa blessure «évolue bien»

Mondial 2026Neymar bientôt de retour ? Sa blessure «évolue bien»

L'ultime défi de la star brésilienne

«Je suis très fier, très heureux d'être ici. Je vais profiter de chaque seconde, de chaque moment de cette Coupe du monde et j’espère qu'elle sera spéciale aussi», assure Neymar.

Il a participé à toutes les Coupes du monde depuis 2014, mais les quintuple champions sont restés bredouilles depuis leur dernier sacre en 2002. Sa meilleure performance reste lors de l'édition 2014 au Brésil, où le pays avait vécu un traumatisme avec l'humiliation face à l'Allemagne (7-1) en demi-finale, un match que Neymar n'avait pas disputé.

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