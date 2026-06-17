  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Neymar fêté par ses coéquipiers pour son premier entraînement

ATS

17.6.2026 - 19:29

L'attaquant brésilien Neymar a été fêté par ses coéquipiers pour son premier entraînement collectif officiel de la Coupe du monde, mercredi à Morristown. Le meilleur buteur de la Seleçao, de retour d'une blessure au mollet droit, a démarré la séance un peu à l'écart des autres joueurs avant de le rejoindre pour une discussion en cercle.

Keystone-SDA

17.06.2026, 19:29

Il est ensuite passé à travers une haie d'honneur mise en place par le groupe, qui l'ont gentiment tapé sur le dos et les épaules en riant pour célébrer son retour.

Les joueurs ont poursuivi la séance en deux groupes, mêlant titulaires et remplaçants du match contre le Maroc (1-1) et loin des objectifs des caméras des nombreux médias présents au centre d'entraînement des Red Bulls de New York.

Neymar, 34 ans, s'était blessé à la mi-mai au mollet droit, et n'a pas rejoué depuis. La star brésilienne s'était déjà entraîné individuellement mardi, selon des images de la Fédération brésilienne, lors d'une journée dédiée aux familles des quintuples champions du monde.

4e Mondial, 5e enfant. Neymar : «Je vais devenir fou ! Je vais monter un girls band»

4e Mondial, 5e enfantNeymar : «Je vais devenir fou ! Je vais monter un girls band»

La date d'un retour en match de l'attaquant reste cependant incertaine. La Seleçao entraînée par Carlo Ancelotti affronte Haïti vendredi à Philadelphie et bouclera la première phase du groupe C du Mondial le 24 juin contre l'Écosse.

Après une entrée en lice en demi-teinte face à une équipe marocaine séduisante, le latéral gauche Douglas Santos avait dit mardi que les joueurs brésiliens «priaient pour qu'il se rétablisse à 100% car lorsqu'il sera à 100%, il pourra beaucoup nous aider».

Les plus lus

L'entraîneur de Brest Éric Roy est mort à l'âge de 58 ans
Washington dévoile le texte du protocole d’accord avec l’Iran
Le Conseil national rejette finalement l’accord de libre-échange avec le Mercosur
Le «boss» et le «beau mec», l'arrêt de la cigarette et du foot: les scènes improbables du G7
Trump vante son «formidable partenariat» avec Netanyahu
Un chauffard états-unien flashé à 221 km/h sur l'autoroute A6