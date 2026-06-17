L'attaquant brésilien Neymar a été fêté par ses coéquipiers pour son premier entraînement collectif officiel de la Coupe du monde, mercredi à Morristown. Le meilleur buteur de la Seleçao, de retour d'une blessure au mollet droit, a démarré la séance un peu à l'écart des autres joueurs avant de le rejoindre pour une discussion en cercle.

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Il est ensuite passé à travers une haie d'honneur mise en place par le groupe, qui l'ont gentiment tapé sur le dos et les épaules en riant pour célébrer son retour.

Les joueurs ont poursuivi la séance en deux groupes, mêlant titulaires et remplaçants du match contre le Maroc (1-1) et loin des objectifs des caméras des nombreux médias présents au centre d'entraînement des Red Bulls de New York.

Neymar, 34 ans, s'était blessé à la mi-mai au mollet droit, et n'a pas rejoué depuis. La star brésilienne s'était déjà entraîné individuellement mardi, selon des images de la Fédération brésilienne, lors d'une journée dédiée aux familles des quintuples champions du monde.

La date d'un retour en match de l'attaquant reste cependant incertaine. La Seleçao entraînée par Carlo Ancelotti affronte Haïti vendredi à Philadelphie et bouclera la première phase du groupe C du Mondial le 24 juin contre l'Écosse.

Après une entrée en lice en demi-teinte face à une équipe marocaine séduisante, le latéral gauche Douglas Santos avait dit mardi que les joueurs brésiliens «priaient pour qu'il se rétablisse à 100% car lorsqu'il sera à 100%, il pourra beaucoup nous aider».