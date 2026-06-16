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4e Mondial, 5e enfant Neymar : «Je vais devenir fou ! Je vais monter un girls band»

Clara Francey

16.6.2026

En pleine Coupe du monde, Neymar a partagé une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi 16 juin, deux jours après l’entrée en lice du Brésil dans la compétition.

Rédaction blue Sport

16.06.2026, 10:12

16.06.2026, 10:32

Arrivé en sélection diminué par une blessure au mollet, Neymar ne sait toujours pas quand il pourra effectuer ses débuts avec la Seleçao dans ce Mondial 2026, son quatrième et dernier. Selon la presse brésilienne, l'attaquant de Santos, qui était forfait pour les débuts de la sélection auriverde face au Maroc (1-1), pourrait même manquer l'intégralité de la phase de groupes.

Mondial 2026 - Groupe C. Premier choc de la compétition, Brésil - Maroc accouche d'un nul

Mondial 2026 - Groupe CPremier choc de la compétition, Brésil - Maroc accouche d'un nul

Si l'incertitude demeure autour de son état physique, le Brésilien peut au moins se réjouir sur le plan privé, puisque lui et sa compagne Bruna Biancardi ont annoncé ce mardi 16 juin sur Instagram attendre leur troisième enfant. Pour connaître le sexe du futur petit frère ou de la future petite sœur de Mavie (née en 2023) et Mel (née en 2025), le couple a donné rendez-vous à ses abonnés sur YouTube.

Et la réaction de Neymar lorsqu'il découvre qu'il est crépi de peinture rose, annonçant l'arrivée prochaine d'une quatrième fille, le footballeur étant également papa d'une petite Helena (née en 2024), est hilarante. «Je vais devenir fou», lance d'abord l'attaquant de 34 ans, qui espérait visiblement que son cinquième enfant serait, comme le premier, un garçon. «Je vais monter un girls band dès aujourd'hui, ce sera... les Spice Girls ! Elles feront de la K-pop», poursuit la star brésilienne, bon gré mal gré, provoquant les rires de ses proches présents pour l'annonce.

Alors, après le «projet Mbappé», le «projet Spice Girls» ?

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