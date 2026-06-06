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Mondial 2026 - Groupe B «Nous devons nous ressaisir»: Xhaka tire la sonnette d'alarme

ATS

7.6.2026 - 00:37

Granit Xhaka n'a pas apprécié la performance de la Suisse contre l'Australie.
Granit Xhaka n'a pas apprécié la performance de la Suisse contre l'Australie.
ATS

Granit Xhaka avait un message à faire passer après le match nul de la Suisse contre l'Australie (1-1), samedi à San Diego. Il a déploré un manque d'intensité à une semaine du début du Mondial.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 00:37

07.06.2026, 08:10

Le capitaine bâlois a tiré la sonnette d'alarme au micro de la SRF. «Je dois dire que certaines choses ne se sont pas bien passées cette semaine et cela se ressent dans notre jeu (...) Nous devons nous ressaisir, sinon nous rentrerons chez nous après trois matches», a-t-il notamment déclaré.

L'homme aux 146 sélections a reconnu qu'il s'agissait d'un match de préparation, mais il en attend visiblement davantage de la part de ses coéquipiers. «Avec cette performance, ça va être très difficile. Nous ne devons pas nous sentir trop en confiance, car il n'y a pas de mauvaises équipes à la Coupe du monde», a-t-il souligné.

Murat Yakin tempère

Confronté à ces déclarations quelques instants plus tard en conférence de presse, le sélectionneur Murat Yakin a dit qu'il en parlerait «entre quatre yeux» avec son capitaine. «Il vise la perfection et veut toujours gagner chaque match», a-t-il rappelé.

Concernant un éventuel manque d'intensité à l'entraînement, Yakin a tempéré les propos de Xhaka: «Il y a eu beaucoup d'activités marketing lors de la première semaine (réd: à Saint-Gall) et les joueurs ne sont pas tous arrivés en même temps. Puis il y a eu le voyage et l'adaptation au décalage horaire.»

Le sélectionneur a également évoqué le dernier match amical avant la Coupe du monde 2022, perdu 2-0 face au Ghana. La Suisse s'était ensuite imposée 1-0 contre le Cameroun pour son entrée en lice au Qatar.

«Demain (réd: dimanche) est un jour libre, puis il y aura une activité d'équipe lundi en plus de l'entraînement. Et dès mardi, nous serons entièrement en mode Coupe du monde», a-t-il conclu, résolument optimiste.

Freuler et Widmer confiants

Remo Freuler, fidèle lieutenant de Xhaka au milieu du terrain, a tenu un discours moins alarmiste que son capitaine lors de son passage en zone mixte.

«Je suis très confiant. Je crois en l'équipe. Le premier match sera très important pour toute la Coupe du monde, mais vous verrez: la Suisse sera prête samedi prochain», a lancé le milieu de terrain zurichois.

Une analyse partagée par le latéral droit Silvan Widmer: «Tout n'est pas encore parfait. On a très bien commencé et on aurait dû mener plus largement en première mi-temps. Mais je pense qu'on a encore de la marge, avec encore une semaine devant nous.»

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