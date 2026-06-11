Les matches organisés dans les onze villes hôtes américaines pour le Mondial 2026, qui s'est ouvert jeudi pour plus d'un mois, «seront très sécurisés» mais «nous ne pouvons pas contrôler un loup solitaire», a déclaré le ministre américain de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin.

«Nous ne pouvons pas contrôler un loup solitaire», a déclaré le ministre américain de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin. ats

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Les Etats-Unis, qui coorganisent la Coupe du monde de football avec le Mexique et le Canada jusqu'au 19 juillet, vont accueillir 78 des 104 matches de la prestigieuse compétition.

«Nous nous sommes vraiment mobilisés. Toutes nos villes hôtes ont vraiment coopéré. Les matches seront très sécurisés. (...) C'est aussi sécurisé que possible. Mais nous ne pouvons pas contrôler un loup solitaire», a expliqué le ministre de Donald Trump au micro de Fox News jeudi, en comparant les matches à venir dans les stades américains à «78 Super Bowl en 38 jours».

Le responsable politique a identifié en particulier la zone «avant d'entrer dans le périmètre de sécurité, qui nous préoccupe beaucoup». «Mais nous (y) renforçons» la présence policière, a-t-il poursuivi. Onze des seize stades de la Coupe du monde 2026 se situent aux Etats-Unis, de Boston à San Francisco, en passant par Atlanta et Kansas City.

Le premier des matches s'y jouant oppose vendredi les Etats-Unis au Paraguay à Los Angeles. Le 19 juillet, la finale sera elle organisée dans la banlieue de New York. Le match d'ouverture, entre le Mexique et l'Afrique du Sud, a eu lieu à Mexico jeudi après-midi (soir en Suisse).