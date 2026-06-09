La Fédération iranienne de football a accusé mardi les Etats-Unis de lui avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du monde. Elle dénonce une «entrave» à la présence des supporters iraniens.

La Fédération iranienne de football a accusé les Etats-Unis de lui avoir retiré son quota de tickets. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«A moins de trois jours du coup d'envoi (de la compétition), les Etats-Unis empêchent une nouvelle fois les supporters iraniens d'assister aux matches de poule de l'équipe nationale», a fustigé la fédération iranienne dans un communiqué.

Le texte invoque un règlement de la FIFA qui prévoit l'attribution de 8% des billets pour chaque match aux fédérations des pays à l'affiche, lesquelles peuvent ensuite les revendre ou les distribuer aux supporters.

«Cependant, de manière inattendue, le quota accordé à la Fédération iranienne de football a été retiré», a-t-elle souligné, ajoutant être «dans l'incapacité de fournir le moindre billet aux supporters» iraniens.

Ni la FIFA ni la fédération ou les autorités américaines n'ont commenté pour l'heure.

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