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Mondial 2026 Nimbus le chat sur les traces de Paul le poulpe

Clara Francey

11.6.2026

Après avoir marqué les esprits lors de la CAN 2026, Nimbus le chat pronostiqueur s'invite désormais sur la scène de la Coupe du monde.

Rédaction blue Sport

11.06.2026, 07:30

Devenu célèbre au début de l'année grâce à son sans-faute lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2026, Nimbus le chat pronostiqueur monte en grade et s'attaque aujourd'hui à la Coupe du monde.

Comme a pu le constater son demi-million d'abonnés sur Instagram, l'adorable félin est en forme ces derniers temps, lui qui a notamment prédit la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal et celle d'Aston Villa contre Freiburg en Europa League.

Ligue des champions. Au bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

Ligue des championsAu bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

Alors, après Paul le poulpe en 2010, Nimbus le chat s'imposera-t-il comme la star des pronostics de la Coupe du monde 2026 ? Premier élément de réponse ce jeudi soir avec le match d'ouverture de cette 23e Coupe du monde de football opposant le Mexique à l'Afrique du Sud (21h00, heure suisse). Le minet noir et blanc voit une victoire du pays hôte.

Mais attention : Nimbus a de la concurrence. Cass, une chatte britannique, a commencé à «travailler» depuis quelques jours déjà. Parmi ses pronostics, elle a notamment prédit un succès de la Suisse pour son entrée en lice dans la compétition, samedi à 21h00 (heure suisse) face au Qatar.

A une semaine du Mondial, les animaux du zoo de Guadalajara s'étaient eux aussi prêtés au jeu des pronos. Comme Cass, les éléphantes du parc zoologique mexicain ont parié sur une victoire de leur pays d'adoption lors du premier match de la compétition. Les gorilles, eux, ont misé sur un succès de l'Uruguay face à l'Espagne dans ce qui constitue un des chocs de la phase de groupes.

Découvrez les pronostics des girafes et de Moluk le puma ci-dessous :

Mondial 2026 : les animaux d'un zoo mexicain prédisent les résultats de matches

Mondial 2026 : les animaux d'un zoo mexicain prédisent les résultats de matches

Au zoo de Guadalajara, au Mexique, à une semaine du Mondial, des animaux prédisaient vendredi les vainqueurs de certains matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

10.06.2026

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