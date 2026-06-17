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Mondial 2026 - Groupe G L’Iranien Mehdi Torabi a reçu un nouveau visa pour les États-Unis

ATS

17.6.2026 - 02:14

Mehdi Torabi, dont le visa américain avait expiré après le premier match de l'équipe d'Iran à Los Angeles, en a reçu un nouveau, a annoncé mardi un responsable de la sélection. L'attaquant pourra donc participer au reste de la Coupe du monde.

Mehdi Torabi a reçu un nouveau visa pour les USA.
Mehdi Torabi a reçu un nouveau visa pour les USA.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.06.2026, 02:14

17.06.2026, 07:53

«Grâce aux démarches de la Fédération iranienne de football et à la coordination avec la FIFA, le joueur s'est vu délivrer aujourd'hui un nouveau visa à entrées multiples», a expliqué ce responsable dans un communiqué.

Son précédent visa n'était valable que pour une seule entrée aux Etats-Unis, et avait expiré lundi soir, après la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un match qui s'est conclu sur un nul (2-2), et où il n'est pas entré en jeu.

Mondial 2026 - Groupe G. L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Mondial 2026 - Groupe GL'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Avec ce nouveau visa, l'attaquant «pourra sans problème accompagner l'équipe nationale iranienne lors de ses prochains matchs et sera en mesure de voyager avec le groupe jusqu'à la fin du tournoi». Dans le groupe G, l'Iran doit jouer contre la Belgique dimanche à Los Angeles, puis affronter l'Egypte le 26 juin à Seattle.

Ce nouvel imbroglio concernant Mehdi Torabi a terni un peu plus ce Mondial difficile pour la sélection iranienne, confrontée à une multitude d'obstacles extra-sportifs. A cause de la guerre lancée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, sa participation a été incertaine jusqu'au bout.

Au lieu de séjourner en Arizona comme prévu, l'équipe s'est exilée à Tijuana, au Mexique, pour établir son camp de base. Les Etats-Unis ont refusé des visas à une quinzaine de membres de l'encadrement pour les matchs de poule sur leur sol.

Lundi soir, au moment de rentrer à Tijuana, le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff ont également rencontré des difficultés à l'aéroport de Los Angeles, au moment de leur départ, selon l'agence officielle iranienne Irna.

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