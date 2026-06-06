  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Aux quatre coins du pays, où trouver les fan zones pour encourager la Nati ?

ATS

6.6.2026 - 09:39

La Coupe du monde masculine de football approche: du 11 juin au 19 juillet, l'équipe nationale suisse affrontera les meilleures équipes de la planète aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sous les yeux de tout le pays. Dans de nombreuses villes, des espaces ont été aménagés pour les retransmissions publiques. La donne est toutefois différente sur l'arc lémanique. Petit tour d'horizon non exhaustif:

Des supporters de l'équipe de suisse de football regardent sur un écran géant dans une fan zone le match de l'Euro 2024 entre l'Ecosse et la Suisse à Vevey (archives).
Des supporters de l'équipe de suisse de football regardent sur un écran géant dans une fan zone le match de l'Euro 2024 entre l'Ecosse et la Suisse à Vevey (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 09:39

06.06.2026, 10:09

Arc lémanique

En ville de Genève, il n'y aura pas de fan zone en raison du dispositif sécuritaire engagé pour le G7 à Evian. Les établissements publics pourront toutefois diffuser les matches en terrasse.

«Surréalistes». «Ne pas faire trop de bruit» : No G7 s'insurge contre les conditions imposées par Genève

«Surréalistes»«Ne pas faire trop de bruit» : No G7 s'insurge contre les conditions imposées par Genève

A Lausanne également, l'habituelle fan zone d'Ouchy ne verra pas le jour pour cette Coupe du monde, là aussi en raison du G7 de l'autre côté du lac. Les bars et restaurants pourront montrer les rencontres sur leurs terrasses, la Municipalité ayant promis certains assouplissements. Ailleurs dans le canton de Vaud, des villes comme Vevey, Nyon ou encore Aigle auront, elles, leur propre fan zone.

Valais

En Valais, deux fan zones seront aménagées: une sur la Place Centrale à Martigny et une sur la Place Tübingen à Monthey. Le match d'ouverture du 11 juin entre le Mexique et l'Afrique du Sud, les rencontres jouées par la Suisse (à condition qu'elles n'aient pas lieu de nuit), trois quarts de finale, les demi-finales ainsi que la finale seront retransmis sur grand écran à Martigny.

Mondial 2026. Fin du calvaire : Embolo rallie ses coéquipiers en Californie !

Mondial 2026Fin du calvaire : Embolo rallie ses coéquipiers en Californie !

Dans le Chablais, une association s’est approchée des établissements gastronomiques du coin pour animer le centre-ville avec un écran géant pour certaines rencontres.

Dans les autres villes du Valais romand, notamment à Sion et à Sierre, aucune demande de retransmission publique n’a été déposée. Comme ailleurs, les matchs de la Coupe du monde seront diffusés principalement sur les terrasses de nombreux établissements.

Région de Berne

Dans la capitale fédérale également, les supporters se regrouperont en divers endroits, bars, cafés et restaurants, mais aucun grand écran géant, par exemple sur la Place fédérale, n’est prévu pour l’instant pour suivre les matchs Un des sites les plus courus sera sans doute le Summer Beach, un espace lounge et club aménagé chaque été sur la Grosse Schanze, avec du sable et des palmiers, au-dessus de la gare centrale.

Mondial 2026 - Groupe B. À huit jours du Qatar, Yakin affiche une sérénité totale

Mondial 2026 - Groupe BÀ huit jours du Qatar, Yakin affiche une sérénité totale

Dans le Seeland, un écran géant sera installé sur le Seemätteli à Nidau, comme l’ont annoncé les organisateurs sur leur site Internet. De tels événements y ont déjà eu lieu ces dernières années.

Région de Zurich

Zurich enchaîne directement après le championnat du monde de hockey et a mis en place des dispositions spéciales pour la retransmission des matchs de football. En raison du décalage horaire, certains coups d'envoi ne seront donnés qu'aux alentours de 23h00. Le conseil municipal a donc autorisé la retransmission de ces matchs tardifs en plein air le week-end.

Coupe du monde 2026

Du 11 juin au 19 juillet, le monde entier vibrera au rythme de la Coupe du monde de football.  Pour la première fois, 48 nations rêvent de décrocher le trophée le plus prestigieux du football. 
Avec ses envoyés spéciaux sur place, blue News te fait vivre l'événement au plus près : actualités en direct, coulisses, analyses, vidéos, résultats et moments forts de cette Coupe du monde XXL.

KEYSTONE

Il a ainsi suivi une décision antérieure de la ville de Winterthour, qui a autorisé ses cafés à diffuser les match en plein air au milieu de la nuit. Le conseil municipal a accordé des dérogations pour les week-ends et les matchs de la Suisse. Le coup d'envoi doit toutefois avoir lieu avant 23h00.

Les matchs de la Suisse connus à ce jour commencent tous à 21h00, mais, en cas de qualification, d'autres pourraient être programmés plus tard lors de la phase à élimination directe.

Région de Bâle

Le Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville a également prolongé les heures d’ouverture pour la Coupe du monde. A l’intérieur, il n’y aura pas d’heure de fermeture les jours de match. A l’extérieur, les établissements pourront servir jusqu’à 15 minutes après le coup de sifflet final, à condition que le match commence pendant les heures d’ouverture autorisées pour la restauration en terrasse.

Mondial 2026 - Groupe B. La Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Mondial 2026 - Groupe BLa Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Suisse orientale

A Saint-Gall, 22 terrasses de restaurants ont jusqu’à présent obtenu l’autorisation d’organiser une retransmission publique. L’une des plus grandes installations se trouve au Waaghaus, près de la place du marché.

Sécurité maximale à San Diego. Entre jet lag et vigilance extrême, la Nati se prépare pour le Mondial

Sécurité maximale à San DiegoEntre jet lag et vigilance extrême, la Nati se prépare pour le Mondial

A minuit ou à une heure du matin, selon l’autorisation, les établissements de restauration de la ville doivent fermer leurs portes comme d’habitude. Une prolongation modérée des horaires d’ouverture jusqu’à la fin des matchs retransmis sera toutefois tolérée, précise la police municipale de Saint-Gall. Des règles s’appliquent également aux défilés en voiture et aux concerts après les matchs. Les supporters disposeront d’une heure maximum après le coup de sifflet final pour ces festivités.

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, le milieu de terrain genevois Denis Zakaria se confie au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. L’interview intégrale est à découvrir sur blue Zoom dès le lundi 8 juin à 20h05.

05.06.2026

Les plus lus

Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
L'amour de la population suisse pour la randonnée ne faiblit pas
Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Un plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie
Lausanne : les aînés proposent des balades estivales à thème
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale