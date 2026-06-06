La Coupe du monde masculine de football approche: du 11 juin au 19 juillet, l'équipe nationale suisse affrontera les meilleures équipes de la planète aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sous les yeux de tout le pays. Dans de nombreuses villes, des espaces ont été aménagés pour les retransmissions publiques. La donne est toutefois différente sur l'arc lémanique. Petit tour d'horizon non exhaustif:

Des supporters de l'équipe de suisse de football regardent sur un écran géant dans une fan zone le match de l'Euro 2024 entre l'Ecosse et la Suisse à Vevey (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Arc lémanique

En ville de Genève, il n'y aura pas de fan zone en raison du dispositif sécuritaire engagé pour le G7 à Evian. Les établissements publics pourront toutefois diffuser les matches en terrasse.

A Lausanne également, l'habituelle fan zone d'Ouchy ne verra pas le jour pour cette Coupe du monde, là aussi en raison du G7 de l'autre côté du lac. Les bars et restaurants pourront montrer les rencontres sur leurs terrasses, la Municipalité ayant promis certains assouplissements. Ailleurs dans le canton de Vaud, des villes comme Vevey, Nyon ou encore Aigle auront, elles, leur propre fan zone.

Valais

En Valais, deux fan zones seront aménagées: une sur la Place Centrale à Martigny et une sur la Place Tübingen à Monthey. Le match d'ouverture du 11 juin entre le Mexique et l'Afrique du Sud, les rencontres jouées par la Suisse (à condition qu'elles n'aient pas lieu de nuit), trois quarts de finale, les demi-finales ainsi que la finale seront retransmis sur grand écran à Martigny.

Dans le Chablais, une association s’est approchée des établissements gastronomiques du coin pour animer le centre-ville avec un écran géant pour certaines rencontres.

Dans les autres villes du Valais romand, notamment à Sion et à Sierre, aucune demande de retransmission publique n’a été déposée. Comme ailleurs, les matchs de la Coupe du monde seront diffusés principalement sur les terrasses de nombreux établissements.

Région de Berne

Dans la capitale fédérale également, les supporters se regrouperont en divers endroits, bars, cafés et restaurants, mais aucun grand écran géant, par exemple sur la Place fédérale, n’est prévu pour l’instant pour suivre les matchs Un des sites les plus courus sera sans doute le Summer Beach, un espace lounge et club aménagé chaque été sur la Grosse Schanze, avec du sable et des palmiers, au-dessus de la gare centrale.

Dans le Seeland, un écran géant sera installé sur le Seemätteli à Nidau, comme l’ont annoncé les organisateurs sur leur site Internet. De tels événements y ont déjà eu lieu ces dernières années.

Région de Zurich

Zurich enchaîne directement après le championnat du monde de hockey et a mis en place des dispositions spéciales pour la retransmission des matchs de football. En raison du décalage horaire, certains coups d'envoi ne seront donnés qu'aux alentours de 23h00. Le conseil municipal a donc autorisé la retransmission de ces matchs tardifs en plein air le week-end.

Coupe du monde 2026 Du 11 juin au 19 juillet, le monde entier vibrera au rythme de la Coupe du monde de football. Pour la première fois, 48 nations rêvent de décrocher le trophée le plus prestigieux du football.

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Il a ainsi suivi une décision antérieure de la ville de Winterthour, qui a autorisé ses cafés à diffuser les match en plein air au milieu de la nuit. Le conseil municipal a accordé des dérogations pour les week-ends et les matchs de la Suisse. Le coup d'envoi doit toutefois avoir lieu avant 23h00.

Les matchs de la Suisse connus à ce jour commencent tous à 21h00, mais, en cas de qualification, d'autres pourraient être programmés plus tard lors de la phase à élimination directe.

Région de Bâle

Le Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville a également prolongé les heures d’ouverture pour la Coupe du monde. A l’intérieur, il n’y aura pas d’heure de fermeture les jours de match. A l’extérieur, les établissements pourront servir jusqu’à 15 minutes après le coup de sifflet final, à condition que le match commence pendant les heures d’ouverture autorisées pour la restauration en terrasse.

Suisse orientale

A Saint-Gall, 22 terrasses de restaurants ont jusqu’à présent obtenu l’autorisation d’organiser une retransmission publique. L’une des plus grandes installations se trouve au Waaghaus, près de la place du marché.

A minuit ou à une heure du matin, selon l’autorisation, les établissements de restauration de la ville doivent fermer leurs portes comme d’habitude. Une prolongation modérée des horaires d’ouverture jusqu’à la fin des matchs retransmis sera toutefois tolérée, précise la police municipale de Saint-Gall. Des règles s’appliquent également aux défilés en voiture et aux concerts après les matchs. Les supporters disposeront d’une heure maximum après le coup de sifflet final pour ces festivités.