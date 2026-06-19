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Le récital canadien assombri Scène d’effroi au Mondial : «On a tous entendu l'os se briser»

Nicolas Larchevêque

19.6.2026

«Ca s'est passé devant nous et nous avons tous entendu l'os se briser», a raconté le sélectionneur du Canada Jesse Marsch, laissant craindre une fracture de la jambe gauche pour Ismaël Koné, sorti blessé lors du succès contre le Qatar (6-0) jeudi au Mondial 2026.

Le Canadien Ismael Kone s’est gravement blessé à la jambe gauche jeudi contre le Qatar.
Le Canadien Ismael Kone s’est gravement blessé à la jambe gauche jeudi contre le Qatar.
KEYSTONE

Agence France-Presse

19.06.2026, 13:48

19.06.2026, 13:56

«Je n’ai pas encore parlé à Ismaël, mais il est à l’hôpital. Il va se préparer pour une opération. Je vais aller le voir après cette conférence de presse. On verra exactement ce qu’on décidera de faire pour lui», a ajouté le technicien.

A la 51e minute de la rencontre qui se jouait à Vancouver, Koné, victime d'un coup de la part d'Assim Madibo (exclu), s'est tenu la jambe gauche avec un effroi qui a traversé les tribunes du BC Stadium. Les images furtives à la télévision ont laissé entrevoir le bas du tibia comme plié vers l'intérieur.

Mondial 2026 - Groupe B. Le Canada étrille un Qatar réduit à neuf

Mondial 2026 - Groupe BLe Canada étrille un Qatar réduit à neuf

Les soigneurs se sont précipités vers le joueur de 24 ans évoluant à Sassuolo (Italie). Après quelques minutes glaçantes, il a été évacué sur une civière mais, tout tenant un masque à oxygène, il a fait un signe à la foule comme pour la rassurer.

«Tout le monde est un peu secoué»

«Le joueur qatari est venu dans le vestiaire pour présenter ses excuses à Ismael. Je ne pense pas qu’il ait voulu commettre un tacle aussi violent ni provoquer une situation aussi grave, je ne lui en tiens donc pas rigueur», a dit Jesse Marsch.

«Tout le monde est un peu secoué par cette expérience, en raison de la nature de la blessure, mais aussi parce qu’Ismaël est un pilier de notre équipe. Ce sera une grande perte pour nous», a-t-il enfin déploré.

Cette blessure est venue ternir la toute première victoire en Coupe du monde du Canada, qui avec quatre points se retrouve en tête du groupe B et peut raisonnablement entrevoir une qualification pour les 16es de finale.

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