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Le billet de la rédac Mondial 2026 : on attendait ça, malgré Donald…

Daniel Burkhalter

11.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

La victoire face à l’Espagne en 2010, grâce à un but de Gelson Fernandes : un des plus beaux souvenirs de notre journaliste Daniel Burkhalter.
La victoire face à l’Espagne en 2010, grâce à un but de Gelson Fernandes : un des plus beaux souvenirs de notre journaliste Daniel Burkhalter.
KEYSTONE

Daniel Burkhalter

11.06.2026, 16:00

11.06.2026, 16:01

C’est le jour-J. La Coupe du monde nord-américaine 2026 commence enfin. Des semaines, des mois qu’on attendait ça, même si les souvenirs de la folle dernière finale entre l’Argentine et la France flottent toujours dans la tête et que, surtout, les frasques à répétition d’un bouffon milliardaire ont transformé le rêve américain de beaucoup en rejet global.

Alors effectivement, le brave Donald ne fait rien pour servir la cause «fête du football» – de même que, en passant, Gianni, son grand ami et fourvoyeur de prix bidons sur la paix –, mais la Coupe du monde, ça reste la Coupe du monde.

Et ce encore plus aux USA, là où tout a vraiment commencé pour notre équipe de Suisse. Et pour moi d’ailleurs. Car moi, comme je suis «vieux», je me souviens de ce fameux coup-franc de Bregy lors du match d’ouverture à Dallas. Ou encore des folles chevauchées de Sutter face à la Roumanie…

«Tout était démesuré». L'épopée de 1994, un acte fondateur pour l'équipe de Suisse

«Tout était démesuré»L'épopée de 1994, un acte fondateur pour l'équipe de Suisse

Boubou's phone

La victoire contre l'Espagne en Afrique du Sud (1-0), un grand souvenir pour la Suisse et pour Daniel Burkhalter.

Mais c’est surtout à partir de là, ou presque, que ma carrière professionnelle a suivi les épopées mondiales de l’équipe de Suisse, de plus ou moins près. D’abord pour la presse écrite en 2006 dans la folle ambiance allemande, puis, surtout, au son de la vuvuzela en 2010 en Afrique du Sud, pour la télévision nationale. Que de souvenirs. Humains et footballistiques.

Alors forcément, la Nati on est impatient de voir ce qu’elle va faire. Et surtout, nos espérances ont encore grandi. Certains de nos footballeurs font des étincelles dans les meilleurs championnats du monde, alors pourquoi ne pas rêver haut. Très haut. Plus aucune équipe, plus aucune personne ne doit nous faire peur.

Ah si, Donald. Mais pour d’autres raisons…

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11.06.2026

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