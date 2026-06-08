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Denis Zakaria «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

Clara Francey

8.6.2026

Juste avant de s’envoler pour les États-Unis et le Mondial 2026, le milieu de terrain Denis Zakaria s’est confié au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. Une chose est sûre, les Suisses n’ont pas traversé l’Atlantique pour faire de la figuration. «On va travailler dur pour aller le plus loin possible», promet le Genevois de 29 ans.

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, le milieu de terrain genevois Denis Zakaria se confie au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. L’interview intégrale est à découvrir sur blue Zoom dès le lundi 8 juin à 20h05.

05.06.2026

Rédaction blue Sport

08.06.2026, 16:00

En attendant les grands débuts de la Nati dans ce rendez-vous planétaire, samedi à 21h00 face au Qatar, retrouvez l’interview intégrale de Denis Zakaria sur blue Zoom dès ce lundi 8 juin à 20h05.

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