Oubliez la Norvège d'Haaland et le Maroc d'Hakimi, le vrai outsider s'appelle…

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Le billet de la rédac Oubliez la Norvège et le Maroc, le vrai outsider s'appelle…

Marco Lauria

21.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Les fans du Japon peuvent se réjouir : leur équipe pourrait aller loin au Mondial 2026.
Les fans du Japon peuvent se réjouir : leur équipe pourrait aller loin au Mondial 2026.
ats

Marco Lauria

21.06.2026, 11:16

21.06.2026, 11:20

De la Norvège d’Erling Haaland, le Maroc d’Achraf Hakimi ou encore la Colombie de Luis Diaz, cette Coupe du monde 2026 ne manque pas de prétendants au poste d’outsider. Au-delà de ces nations portées par des étoiles du football, une autre équipe pourrait bien créer la surprise sur le continent américain.

La première équipe qualifiée au Mondial

Le Japon n’a laissé aucune chance à ses concurrents lors des qualificatifs de la zone Asie. Les « Samurai Blue » ont survolé leur groupe en remportant sept de leurs dix matches et en inscrivant 54 buts. Solides défensivement, ils n'ont encaissé que trois réalisations durant l'ensemble des qualifications. Lors de la 7e journée de qualifications du 20 mars 2025, les hommes entraînés par Hajime Moriyasu sont devenus le premier pays non-hôte à se qualifier pour le Mondial 2026 en dominant Bahreïn 2-0.

Une absence de taille

À quelques jours du début du Mondial, la fédération japonaise a été confrontée à un coup dur avec l'annonce du forfait de son capitaine Endô Wataru pour l'ensemble du tournoi. Le milieu de terrain de Liverpool, blessé au pied et opéré il y a plusieurs mois, espérait revenir à temps pour la compétition. Malgré un retour sur les terrains le 31 mai face à l'Islande, le joueur de 33 ans a rechuté et a été contraint de renoncer à la Coupe du monde. Il a également annoncé mettre un terme à sa carrière internationale.

Forfait et privé de Mondial. Le capitaine du Japon prend sa retraite internationale... sur-le-champ !

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Une entrée en matière satisfaisante

Ce dimanche soir, un Japon affaibli sans son capitaine, son attaquant Yuito Suzuki (24 ans, SC Freiburg) et son virevoltant ailier de 29 ans Kaoru Mitoma (blessé) a réussi à accrocher les Pays-Bas dans le cadre de son match inaugural (2-2). Menés à deux reprises, les Japonais ont fait preuve de caractère. Keito Nakamura a d'abord égalisé à la 57e minute avant que Daichi Kamada n'arrache le nul de la tête à la 89e.

Mondial 2026 - Groupe F. Les Samouraïs bleus tiennent tête aux Oranje

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Une démonstration face à la Tunisie

Ce samedi soir, le Japon retrouvait une Tunisie en pleine tourmente après sa lourde défaite face à la Suède (5-1) et le limogeage de son sélectionneur Sabri Lamouchi, remplacé en urgence par Hervé Renard. Un changement qui n'aura toutefois pas suffi à relancer les Aigles de Carthage. Il n'a fallu que quatre minutes à Daichi Kamada pour ouvrir le score et mettre les siens sur les bons rails. Meilleur buteur d'Eredivisie la saison dernière sous les couleurs de Feyenoord, Ayase Ueda a ensuite doublé la mise peu après la demi-heure de jeu. Dominateurs de bout en bout, les Japonais n'ont jamais semblé vouloir relâcher leur emprise sur la rencontre et se sont finalement imposés 4-0 grâce à un doublé d'Ueda, ainsi qu'à des réalisations de Kamada et d'Ito.

Mondial 2026 - Groupe F. Démonstration japonaise pour le 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde

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Des fans exemplaires

Fidèles à eux-mêmes, les supporters asiatiques ont fait bonne impression lors de cette première rencontre. Une vidéo publiée par la FIFA montre en effet des dizaines de fans nettoyer leurs déchets en tribunes. «C’est dans notre culture : nous respectons les joueurs, les supporters et le stade. Nous sommes honorés d’être ici et nous ne voulons pas mettre le désordre» a même déclaré une supportrice interrogée par la FIFA.

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