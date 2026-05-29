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Mondial 2026 La Suisse entre dans le vif du sujet avant son envol pour les États-Unis

ATS

29.5.2026 - 16:05

Le match amical contre la Jordanie clôturera ce dimanche (15h00) la première phase de préparation de l'équipe de Suisse en vue de la Coupe du monde. Cette rencontre offre aux joueurs moins cotés l'opportunité de se mettre en valeur.

Granit Xhaka, capitaine de l'équipe de Suisse, a rejoint le rassemblement ce jeudi.
Granit Xhaka, capitaine de l'équipe de Suisse, a rejoint le rassemblement ce jeudi.
IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA

29.05.2026, 16:05

29.05.2026, 16:10

La Suisse est-elle prête pour la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis? Une réponse à cette question dès ce dimanche semble improbable, car la semaine à Saint-Gall a davantage ressemblé à un galop d'essai détendu qu'à une préparation minutieuse.

Cela s'explique par le fait que les joueurs ont progressivement intégré le rassemblement. La plupart de ceux qui étaient encore en action durant le week-end de la Pentecôte n'ont rejoint l'équipe que jeudi, dont les cadres Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez.

Il serait donc surprenant que Murat Yakin aligne dimanche déjà les onze joueurs sur lesquels il comptera pour le premier match de la phase de groupes. Il est plus probable que le sélectionneur ne profite de ce duel contre la Jordanie, qui dispute cet été son premier Mondial, pour tester davantage de joueurs.

Le deuxième match amical se jouera le samedi 6 juin à San Diego. Le duel contre l'Australie servira de véritable répétition générale pour le match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar, qui se déroulera une semaine plus tard.

Une chance pour Muheim et les autres

Néanmoins, il est important pour l'équipe de commencer cette campagne par un résultat positif. Surtout que les Suisses, après les deux matches amicaux du printemps (3-4 contre l'Allemagne, 0-0 contre la Norvège), n'ont pas encore remporté de victoire cette année. «On sent que l'énergie est différente par rapport à d'autres rassemblements», a déclaré Miro Muheim. «L'enthousiasme est extrême.»

A St-Gall depuis lundi, le défenseur gauche du SV Hambourg peut espérer du temps de jeu dimanche. «Je suis prêt et j'espère être sélectionné», a déclaré le joueur de 28 ans, pilier de son club, mais qui occupe généralement un rôle de remplaçant derrière Ricardo Rodriguez en équipe nationale.

Revenant d'une légère blessure à la cheville, Muheim aura à coeur de rappeler au public du Kybunpark de bons souvenirs. Il a passé trois ans à St-Gall avant de partir à l'étranger.

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La Suisse habituée à de bons résultats à St-Gall

Dimanche, la formation de Murat Yakin a l'opportunité de porter sa série d'invincibilité dans ce stade à dix matches. Le bilan général dans l'arène, inaugurée en 2008, est le suivant: en 24 rencontres, la Suisse l'a emporté à 14 reprises, pour seulement deux défaites.

Il s'agira de la toute première confrontation entre ces deux équipes. Les Suisses, cqui figurent à la 19e place du classement FIFA, souhaitent assumer leur statut de favoris face à l'équipe du royaume du Moyen-Orient (63e). L'heure du coup d'envoi en milieu d'après-midi est déjà une manière de s'acclimater aux conditions de la compétition en Amérique du Nord, où tous les matches du tour préliminaire des Helvètes débuteront à 12h00, heure locale.

Après ce match, les joueurs pourront encore profiter d'une journée de repos avant le vol vers San Diego prévu mardi. En Californie, l'équipe nationale s'installera dans son camp de base et disposera de quelques jours pour s'adapter aux conditions locales.

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