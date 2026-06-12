Time to shine ! L'équipe de Suisse entre en lice à la Coupe du monde samedi à Santa Clara (21h00 en Suisse), contre l'adversaire le plus faible de son groupe: le Qatar. Il est l'heure pour l'ambitieuse sélection de Murat Yakin de briller. L'heure de passer de la parole aux actes.

«La meilleure Nati de tous les temps», selon les ex-internationaux Alexandre Rey, Christophe Bonvin et Xavier Margairaz donnent leur avis sur l'équipe de Suisse qui va disputer le Mondial 2026. Les trois ex-joueurs de la Nati sont plutôt très optimistes pour la troupe de Murat Yakin. 11.06.2026

Keystone-SDA, par Lucien Willemin (San Diego) ATS

«Réussir le meilleur Mondial de l'histoire de la Suisse.» Tel est le mantra répété par les dirigeants de l'ASF, les entraîneurs et les joueurs depuis le début de la préparation. Cet objectif symbolise les aspirations d'un effectif talentueux et expérimenté, qui débarque pour la première fois dans un grand tournoi avec l'étiquette de favori du groupe.

Mais alors que doit faire la Suisse pour réussir le «meilleur Mondial de son histoire»? La question mérite d'être posée, car même certains concernés semblent hésiter sur la réponse. Jeudi, Denis Zakaria ne s'est pas franchement mouillé. «Nous voulons simplement aller le plus loin possible», a répondu le Genevois, à la veille du départ vers la baie de San Francisco.

Un minimun syndical

Quel est le meilleur résultat de l'histoire de la Suisse dans un Mondial? Un quart de finale atteint en 1954 à domicile, lors d'une édition qui ne comprenait que 16 équipes. A l'époque, la phase à élimination directe débutait avec les quarts de finale et la troupe de Karl Rappan s'était inclinée 7-5 devant l'Autriche à la Pontaise.

En Coupe du monde, la Suisse n'a, en fait, jamais franchi un tour dans une phase à élimination directe. Si elle a brisé ce plafond de verre à l'Euro (2021 et 2024), elle garde un mauvais souvenir de ses 8es contre l'Ukraine (2006), l'Argentine (2014), la Suède (2018) et le Portugal (2022).

D'aucuns pourraient donc argumenter que gagner un de ces fameux matches couperets suffirait pour parler de Mondial réussi. Mais cela ressemble également à un minimum syndical. Une nouvelle élimination en 8e de finale pourrait bien avoir un goût amer. Tandis qu'atteindre les quarts de finale constituerait, assurément, un véritable exploit. L'équipe de Suisse navigue donc entre ces deux réalités, et chasse même ses rêves les plus fous. «Je veux devenir champion du monde», lance Granit Xhaka, capitaine affamé.

Il faut d'abord se qualifier

Rappel à la réalité: la sélection de Murat Yakin n'est pas encore sortie de son groupe. Ses joueurs en sont bien conscients, malgré leur statut de favori. «Si on arrive en pensant que tout sera facile, on peut très bien perdre les trois matches du groupe. C'est important de rester humble», a rappelé Denis Zakaria.

Le premier obstacle sur la route des Suisses est donc qatarien. Depuis l'arrivée de l'Espagnol Julen Lopetegui sur son banc, le Qatar a adopté une approche plus pragmatique, qui lui a permis d'obtenir son billet au terme de qualifications poussives.

Sur la pelouse des San Fransisco 49ers, théâtre du dernier Super Bowl, la Suisse devrait avoir le contrôle du ballon. Il faudra toutefois se montrer attentif à chaque perte de balle pour bien contenir la principale menace offensive du Qatar: Akram Afif. Généralement aligné sur l'aile gauche, le joueur d'Al Sadd (128 sélections, 40 buts) bénéficie d'une grande liberté et est capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration.

Il va faire très chaud

Dans le camp helvétique, seuls huit joueurs semblent avoir une place assurée dans le onze titulaire: le gardien Gregor Kobel, Manuel Akanji et Nico Elvedi en défense, Granit Xhaka et Remo Freuler au milieu et le trio d'attaque Ndoye-Embolo-Vargas. Widmer, Rodriguez, Zakaria, Aebischer, Manzambi et Rieder se battent vraisemblablement pour les trois fauteuils restants, à moins d'une grosse surprise de Murat Yakin.

Leur présence dépend sans doute du système que choisira le sélectionneur: 4-3-3 ou 3-4-3? Widmer et Rodriguez prient pour la première option, Zakaria et Aebischer pour la seconde. Quant à Manzambi et Rieder, ils ont été testés dans un rôle similaire par «Muri», lequel a toutefois privilégié le Genevois lors des derniers matches amicaux.

A noter que la Suisse devra sans doute négocier une chaleur supérieure à celle qu'elle a rencontrée depuis son arrivée en Californie. Le mercure pourrait bien dépasser les 30 degrés samedi à Santa Clara. Attention à ne pas se brûler les ailes.

Vidéos sur la Nati

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