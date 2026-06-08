Pour les inconditionnels du ballon rond, la Coupe du monde de football qui se tient au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis représentera un vrai défi: 43 des 72 rencontres de groupes se dérouleront après minuit, heure suisse. Le fan qui voudra suivre ces matchs affrontera un adversaire de taille: le manque de sommeil.

Le Mondial 2026 représente un défi au niveau du sommeil pour les fans suisses. KEYSTONE

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Il ne faut surtout pas sous-estimer le manque de sommeil, met en garde Elena Wenz, médecin-chef du centre du sommeil à l'Inselspital de Berne. L'avertissement s'adresse en particulier aux gens qui travaillent ou ont d'autres obligations. Pour ces personnes, le manque de sommeil peut vite devenir problématique, souligne la spécialiste, interrogée par l'agence Keystone-ATS.

Il est parfaitement possible, chez de nombreux adultes, de récupérer après une seule courte nuit de sommeil. Les ennuis surviennent lorsque les nuits devant le petit écran s'enchaînent. «Beaucoup de gens éprouvent alors une grosse fatigue ou une somnolence tenace qui peut conduire à des endormissements subits». D'autres se sentent moins performants, moins lucides et prennent de mauvaises décisions.

Quoi qu'il en soit, les matchs de l'équipe de Suisse se dérouleront à des heures considérées comme acceptables pour le public helvète. Ils commenceront à 21h00 et se termineront aux alentours de 23h00. Un adulte sain est parfaitement capable de gérer cela.

Certains plus exposés que d'autres

Les enfants et les jeunes, en revanche, pourraient connaître quelques soucis, car ils ont besoin de plus d'heures de sommeil. Chez eux, le manque de sommeil peut se traduire rapidement par une humeur changeante, une capacité d'apprentissage amoindrie et une attention vacillante.

D'autres catégories de la population compensent aussi plus difficilement le manque de sommeil. Il s'agit des personnes qui dorment habituellement mal, de celles qui travaillent en équipe 3x8, des personnes âgées, des femmes enceintes et des gens qui souffrent de maladies chroniques ou psychiques.

L'horaire des rencontres n'est pas l'unique facteur. Après le coup de sifflet final, le corps est encore en surchauffe. «Les émotions et l'excitation ne font généralement pas bon ménage avec un sommeil réparateur», note la doctoresse Wenz.

La lumière du poste de télévision, celle du téléphone portable ainsi que des discussions animées d'après-match peuvent aussi compliquer l'endormissement. L'alcool détériore également la qualité du sommeil.

Le jetlag du téléspectateur

Les difficultés seront encore plus grandes pour les adeptes du ballon rond qui ne suivront pas uniquement l'équipe de Suisse. Celui qui regarde régulièrement des rencontres au milieu de la nuit risque de souffrir d'une sorte de jetlag, un décalage horaire qui frappe les voyageurs qui prennent l'avion et se rendent dans des pays lointains.

Le jetlag entraîne une fatigue durant la journée, des sauts de concentration et d'attention, des variations d'humeur, des maux de tête et des fringales. La personne en manque de sommeil s'expose aussi à un risque d'erreur et d'accident plus important. Il est possible d'éviter ces désagréments si l'on peut se lever plus tard et ainsi adapter son rythme.

La situation est particulièrement délicate pour les gens qui doivent prendre le volant le lendemain, qui travaillent sur ou avec des machines et qui exercent des métiers dangereux. «Il faut être conscient que le risque d'accident augmente quand on ne dort pas assez», rappelle Elena Wenz.