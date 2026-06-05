La cérémonie d'avant-match se déroulera différemment lors de la Coupe du monde cette année. Les remplaçants y prendront part.

FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™



Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual – not just the starting XI –… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd — FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026

Keystone-SDA ATS

«Pour l'interprétation des hymnes nationaux, les 26 joueurs de chaque équipe se rassembleront autour du drapeau au centre du terrain, afin que chacun d'entre eux, et pas seulement les titulaires, puisse vivre ce moment symbolique avec fierté et émotion», ont annoncé les responsables de la FIFA une semaine avant le coup d'envoi du tournoi.

Coupe du monde 2026 Du 11 juin au 19 juillet, le monde entier vibrera au rythme de la Coupe du monde de football. Pour la première fois, 48 nations rêvent de décrocher le trophée le plus prestigieux du football.

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La FIFA a également annoncé que les équipes seraient accompagnées par des enfants et des adolescents lors de leur entrée sur le terrain. «Le temps précédant le match sera enrichi par une série d’éléments visuels supplémentaires, notamment une bannière au centre du terrain, des petits drapeaux nationaux ainsi que le logo de la FIFA sur la pelouse», a-t-on précisé.

Les remplaçants ne seront toutefois plus sur le terrain lors de la poignée de main entre les deux capitaines et pour la photo d'équipe du onze de départ. Selon la FIFA, la cérémonie devrait en outre être «enrichie d'éléments supplémentaires tels que de la fumée colorée ou des effets pyrotechniques» au cours du tournoi.