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Mondial 2026 Les cérémonies d'avant-match bouleversées

ATS

5.6.2026 - 11:43

La cérémonie d'avant-match se déroulera différemment lors de la Coupe du monde cette année. Les remplaçants y prendront part.

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:43

«Pour l'interprétation des hymnes nationaux, les 26 joueurs de chaque équipe se rassembleront autour du drapeau au centre du terrain, afin que chacun d'entre eux, et pas seulement les titulaires, puisse vivre ce moment symbolique avec fierté et émotion», ont annoncé les responsables de la FIFA une semaine avant le coup d'envoi du tournoi.

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La FIFA a également annoncé que les équipes seraient accompagnées par des enfants et des adolescents lors de leur entrée sur le terrain. «Le temps précédant le match sera enrichi par une série d’éléments visuels supplémentaires, notamment une bannière au centre du terrain, des petits drapeaux nationaux ainsi que le logo de la FIFA sur la pelouse», a-t-on précisé.

Les remplaçants ne seront toutefois plus sur le terrain lors de la poignée de main entre les deux capitaines et pour la photo d'équipe du onze de départ. Selon la FIFA, la cérémonie devrait en outre être «enrichie d'éléments supplémentaires tels que de la fumée colorée ou des effets pyrotechniques» au cours du tournoi.

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